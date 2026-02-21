Afghanistan Cricket Coach: ट्रॉट यांचा अफगाणिस्तानला निरोप; चार वर्षांपूर्वी योगायोगाने प्रशिक्षकपदावर विराजमान

चेन्नई : योगायोगाने प्रशिक्षक झालेल्या जोनाथन ट्रॉट आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ यांच्यातील गुरू-शिष्याच्या नात्याचा अखेर समारोप झाला. मूळचे इंग्लंडचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू असलेले ट्रॉट अपघाताने अफगाणिस्तानचे प्रशिक्षक झाले होते..चार वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानच्या प्रशिक्षकपदी इंग्लंडच्याच ग्रॅहम थॉर्प यांची नियुक्ती होत होती, परंतु हे पद स्वीकारण्यासाठी त्या वेळी त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. त्यामुळे जोनाथन ट्रॉट यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्यांनी गेल्या चार वर्षांत एकदिवसीय आणि टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत अफगाणिस्तान संघाचा दरारा निर्माण केला होता. या टी-२० स्पर्धेत मात्र अफगाणिस्तान संघाचे आव्हान साखळीतच संपुष्टात आले आणि ट्रॉट यांनी निरोप घेतला..भारतात २०२३ मध्ये झालेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत अफगाणिस्तानचा संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याच्या उंबरठ्यावरून परतला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांना जिंकण्याची सर्वोत्तम संधी होती, परंतु द्विशतक झळकावणाऱ्या ग्लेन मॅक्सवेलचे किमान तीन सोपे झेल सुटले होते..निरोप घेण्याची ही योग्य वेळ आणि किंवा नसेलही...हे मी जाणू शकत नाही, परंतु या संघाला मी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. ही संधी दिल्याबद्दल मी आभारी आहे. मला संधी मिळाली आणि मी ती दोन्ही हातांनी स्वीकारली... खेळाडूंकडून खूप प्रेम आणि आदर मिळाला. या संघाला घडवण्यासाठी चांगले प्रयत्न केले. अशी भावना ट्रॉट यांनी.U19 World Cup: पुणेकराचं मार्गदर्शन अन् टीम इंडियाने जिंकला वर्ल्ड कप! भारतीय क्रिकेटचे भविष्य घडवणारा मराठमोळा प्रशिक्षक.व्यक्त केली. ट्रॉट यांचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतला आहे. चार वर्षांच्या या प्रशिक्षकपदाच्या कालावधीत मलाही खूप काही शिकता आले, असे ट्रॉट यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.