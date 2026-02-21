Cricket

Afghanistan Cricket Coach: ट्रॉट यांचा अफगाणिस्तानला निरोप; चार वर्षांपूर्वी योगायोगाने प्रशिक्षकपदावर विराजमान

Jonathan Trott’s Appointment as Afghanistan Coach: जोनाथन ट्रॉट, अफगाणिस्तान क्रिकेट, प्रशिक्षक पदाचा निरोप. इंग्लंडचे माजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू जोनाथन ट्रॉट चार वर्षांपासून अफगाणिस्तान संघाचे प्रशिक्षक होते; टी-२० आणि एकदिवसीय विश्वकरंडकात संघाची कामगिरी यादरम्यान प्रभावी होती.
सकाळ वृत्तसेवा
चेन्नई : योगायोगाने प्रशिक्षक झालेल्या जोनाथन ट्रॉट आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघ यांच्यातील गुरू-शिष्याच्या नात्याचा अखेर समारोप झाला. मूळचे इंग्लंडचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू असलेले ट्रॉट अपघाताने अफगाणिस्तानचे प्रशिक्षक झाले होते.

