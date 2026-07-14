Ground Staff: MCAचा मोठा दिलासा! मैदान कर्मचाऱ्यांना 25 लाखांचा बोनस; दिवंगत क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबीयांसाठीही मोठा निर्णय

MCA announces ₹25 lakh bonus for ground staff: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) आपल्या क्रिकेट परिवारासाठी मोठा आणि अभिमानास्पद निर्णय घेतला आहे. मैदानाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मैदान कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीची दखल घेत एमसीएने त्यांना २५ लाख रुपयांचा विशेष बोनस जाहीर केला आहे. त्याचबरोबर मुंबईसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळलेल्या दिवंगत क्रिकेटपटूंच्या पत्नींना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी निवृत्तीवेतन सहाय्य योजना सुरू करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे..आयसीसी टी-२० विश्वचषक, आयपीएल आणि टी-२० मुंबई लीगसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट दर्जाच्या खेळपट्ट्या तयार करण्यासाठी मैदान कर्मचाऱ्यांनी घेतलेली मेहनत आणि त्यांचे कष्ट लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एमसीएने सांगितले आहे. मोठ्या सामन्यांनंतर खेळाडूंचे कौतुक होत असते, पण त्यामागे शांतपणे राबणाऱ्या मैदान कर्मचाऱ्यांचाही तितकाच मोठा वाटा असतो. त्यांच्या या योगदानाचा सन्मान म्हणून हा बोनस देण्यात येणार आहे..IND vs ENG 4th T20I : संजू सॅमसन बाकावरच... दुखापतीमुळे भारतीय संघात करावे लागले दोन बदल; भारताने टॉस जिंकला.दिवंगत क्रिकेटपटूंच्या पत्नींसाठी निवृत्तीवेतन योजनायाच बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला. मुंबई क्रिकेटसाठी आयुष्यभर योगदान देणाऱ्या आणि आता हयात नसलेल्या प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटूंच्या पत्नींना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. आपल्या क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा हा एमसीएचा प्रयत्न असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले..दरम्यान, भविष्यातील कामकाज अधिक आधुनिक करण्यासाठी संघटनेने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा टप्प्याटप्प्याने वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, यंदाची प्रतिष्ठेची एच. डी. कांगा क्रिकेट लीग स्पर्धा १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याची घोषणाही करण्यात आली..एमसीएचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक म्हणाले, "मुंबई क्रिकेटची परंपरा जपणे, आपल्या क्रिकेट कुटुंबाची काळजी घेणे आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे, या तीन गोष्टी लक्षात ठेवून आम्ही हे निर्णय घेतले आहेत..India Cricket News : मला मोकळं करा...! टीम इंडियात 'भूकंप'; IND vs ENG मालिका ठरणार शेवटची, गौतम गंभीर....मैदान कर्मचाऱ्यांपासून ते दिवंगत क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबीयांपर्यंत प्रत्येकाला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न कायम राहील." एमसीएच्या या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळणार असून, पडद्यामागे काम करणाऱ्या मैदान कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीलाही योग्य तो सन्मान मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.