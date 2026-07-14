Cricket

Ground Staff: MCAचा मोठा दिलासा! मैदान कर्मचाऱ्यांना 25 लाखांचा बोनस; दिवंगत क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबीयांसाठीही मोठा निर्णय

MCA announces ₹25 lakh bonus for ground staff: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मैदान कर्मचाऱ्यांसाठी २५ लाख रुपयांचा विशेष बोनस जाहीर केला आहे. तसेच दिवंगत प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटूंच्या पत्नींसाठी निवृत्तीवेतन योजना सुरू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Ground Staff

Ground Staff

esakal

Varsha Balhe
Updated on

MCA announces ₹25 lakh bonus for ground staff: मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने (MCA) आपल्या क्रिकेट परिवारासाठी मोठा आणि अभिमानास्पद निर्णय घेतला आहे. मैदानाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मैदान कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीची दखल घेत एमसीएने त्यांना २५ लाख रुपयांचा विशेष बोनस जाहीर केला आहे.

त्याचबरोबर मुंबईसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळलेल्या दिवंगत क्रिकेटपटूंच्या पत्नींना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी निवृत्तीवेतन सहाय्य योजना सुरू करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

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