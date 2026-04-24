MCA Women Cricket: झोरास्ट्रियन संघाचा ऐतिहासिक विजय! सांगलीवर १३६ धावांनी दणदणीत मात, पहिल्यांदाच जेतेपदावर कब्जा

पुणे : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटना (एमसीए) आयोजित वरिष्ठ महिला गट 'एमसीए' निमंत्रित एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेचे विजेतेपद झोरास्ट्रियन संघाने प्रथमच पटकाविले. गहुंज्यातील एमसीए मैदानावर गुरूवारी झालेल्या या अंतिम लढतीत संचिता सापटे व कर्णधार ईशा पठारेच्या अचूक गोलंदाजीच्या जोरावर झोरास्ट्रियन संघाने सांगलीवर १३६ धावांनी विजय मिळविला..प्रथम फलंदाजी करताना झोरास्ट्रियन संघाने २१५ धावा केल्या. त्यात सोनल पाटील, तन्वी गुप्तेचा मोलाचा वाटा होता. या जोडीने दुसऱ्या विकेटसाठी ९१ चेंडूंत ७५ धावांची भागीदारी केली. सोनल पाटीलने ५८ चेंडूंत सात चौकारांसह ४५ धावांची, तर तन्वी गुप्तेने ६७ चेंडूंत चार चौकारांसह ४३ धावांची खेळी केली. त्यानंतर तेजल हसबनिसने ४६ चेंडूंत पाच चौकारांसह ४१ धावांचे योगदान दिले..प्रत्युत्तर देताना सांगलीचा डाव ७९ धावांतच आटोपला. सांगलीकडून सह्याद्री कदम आणि संस्कृती राठोड या दोघींनाच दोन आकडी धावसंख्या नोंदवता आली. संचिता सापटेने चार, ईशा पठारेने तीन तर सायली काळेने दोन गडी बाद केले..संक्षिप्त धावफलक :झोरास्ट्रियन संघ - (४६.३ षटकांत) सर्वबाद २१५ (सोनल पाटील ४५, तन्वी गुप्ते ४३, तेजल हसबनिस ४१, श्रुती महाबळेश्वरकर नाबाद १९, ईश्वरी अवसरे १७, सरस्वती कोकरे २-२२, क्रिशी ठक्कर २-२३, भक्ती मिरजकर २-३९, भावी पुनमिया २-४६) विजयी विरुद्ध सांगली - (२४.५ षटकांत) सर्व बाद ७९ (सह्याद्री कदम ३३, संस्कृती राठोड १६, संचिता सापटे ४-११, ईशा पठारे ३-२४, सायली काळे २-१३).