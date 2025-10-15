Mohammed Shami: तंदुरुस्तीबाबत कळवणे माझे काम नाही : मोहम्मद शमी

कोलकाता : भारतामध्ये उद्यापासून (ता. १५) रणजी क्रिकेट करंडकाचा मोसम सुरू होत आहे. वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीही बंगाल संघाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सज्ज झाला आहे, मात्र तो तंदुरुस्त असूनही ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या झटपट मालिकेसाठी त्याची भारतीय संघामध्ये निवड करण्यात आलेली नाही..याच पार्श्वभूमीवर मोहम्मद शमी याने भारतीय वरिष्ठ संघाच्या निवड समितीवर नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, बंगाल संघामधून खेळण्यासाठी मी तंदुरुस्त आहे. म्हणूनच माझी निवड करण्यात आली आहे. यानंतरही माझ्या तंदुरुस्तीबाबत निवड समितीला कळवणे हे माझे काम नाही..भारतामध्ये २०२३ मध्ये एकदिवसीय विश्वकरंडक पार पडला. या स्पर्धेमध्ये भारतीय संघ उपविजेता ठरला. त्यानंतर यावर्षी (२०२५) चॅम्पियन्स करंडकाचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेमध्ये भारतीय संघाने विजेतेपदावर मोहर उमटवली. मोहम्मद शमी याने विश्वकरंडकात सर्वाधिक २४ फलंदाज बाद केले..तसेच चॅम्पियन्स करंडकात नऊ फलंदाज बाद केले. वरुण चक्रवर्ती यानेही नऊ फलंदाज बाद केले होते. भारताकडून चॅम्पियन्स करंडकामध्ये मोहम्मद शमी व वरुण चक्रवर्ती या दोघांनी सर्वाधिक विकेट मिळवल्या होत्या. मोहम्मद शमी अखेरचा कसोटी सामना २०२३मध्ये खेळला होता. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा अंतिम सामना तो या वेळी खेळला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या फायनलनंतर तो एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही..मोहम्मद शमी पुढे म्हणाला की, मी वारंवार सांगत आलोय की, भारतीय संघातील निवड ही माझ्या हातामध्ये नाही. मी तंदुरुस्त नसतो, तर बंगाल संघासाठीही खेळू शकलो नसतो. मी चारदिवसीय रणजी सामना खेळतोय, तर मग एकदिवसीय सामना का खेळू शकत नाही, असा प्रश्न याप्रसंगी निर्माण होतो. याच कारणामुळे मला याबाबत काहीही बोलायचे नाही..शमीने रणजी करंडकाला महत्त्व देताना म्हटले की, जुन्या काळात रणजी करंडकाला अनन्यसाधारण महत्त्व असायचे, पण आता इतर स्पर्धाही सुरू झालेल्या असल्यामुळे रणजीसारख्या स्पर्धेकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नाही, मात्र आजही रणजी करंडक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या स्पर्धेमध्ये ठसा उमटवणे गरजेचे ठरते..Premium|India 2036 Olympics: भारत ऑलिंपिक संयोजनासाठी सज्ज; क्रीडा महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल.संघर्ष करत राहणारमोहम्मद शमी याने मात्र भारतासाठी खेळण्याची आशा अद्याप सोडलेली नाही. तो म्हणाला की, देशासाठी संघ निवडताना सर्वोत्तम खेळाडू निवडायचे असतात. आपला देश जिंकायला हवा. मलाही हेच वाटते. तरीही मी संघर्ष करत राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.