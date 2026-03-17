Mumbai Indians Practice: आयपीएलपूर्वी मुंबई इंडियन्सचा सराव सुरू; नव्या जोमात तयारीला सुरुवात

मुंबई : आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमाचे बिगुल दणक्यात वाजले आहे. येत्या २८ मार्चपासून यंदाच्या मोसमाला सुरुवात होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाच वेळच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्स संघातील खेळाडूंच्या सरावाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे..पहिल्या टप्प्यातील खेळाडूंचे आगमन झाले असून, सोमवारपासून या खेळाडूंच्या कसून सरावाला सुरुवात झाली आहे. शार्दुल ठाकूर, मयांक मार्कंडे, अल्ला गझानफर, नमन धीर, राजा अंगद बावा, रॉबिन मिंझ, रघु शर्मा, मयांक रावत, दानिश मालेवार, मोहम्मद इझहार, अश्वनीकुमार या खेळाडूंनी सरावाला सुरुवात केली आहे..मुंबई इंडियन्स संघाचे मुख्य प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने यांनी याबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले की, सरावाचा पहिला दिवस नेहमीच स्पेशल असतो. खेळाडू नव्या उत्साहाने मैदानावर आलेले असतात. त्यामुळे भक्कम सुरुवात डोळ्यांसमोर ठेवून पावले उचलली जातात. मुंबई इंडियन्स संघामधून गेली काही वर्षे खेळत असलेले खेळाडू कायम आहेत. त्यामुळे त्यांना या संघाची संस्कृतीही माहीत आहे. काही नवीन चेहरेही संघात आलेले आहेत..चपळता अन् तंदुरुस्तीवर लक्षमुंबई इंडियन्स संघाच्या सरावाच्या पहिल्या दिवशी तंदुरुस्ती व चपळता याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. सत्राची सुरुवात तंदुरुस्तीने झाली, ज्यामध्ये स्ट्रेंथ व कंडिशनिंग टीमने खेळाडूंना हालचालींच्या कवायती, चपळता आणि तंदुरुस्ती मूल्यांकनबाबत मार्गदर्शन केले..पहिले सत्र महत्त्वाचेमाहेला जयवर्धने यांनी पुढे नमूद केले की, स्पर्धेआधीचे पहिले सत्र हे नेहमीच महत्त्वाचे असते. पहिल्या दिवसापासून आपला हेतू काय आहे, हे सर्वांनी जाणून घ्यायला हवे. आपण कशापद्धतीने सराव करतो, कशी तयारी करतो, हे सर्वांना माहीत असणे आवश्यक असते. आपण कशासाठी हे करीत आहोत. हा प्रवास किती गंभीर असणार आहे, याची जाणीवही होणे गरजेचे आहे.