Cricket

Mumbai Indians अन् भारताच्या अष्टपैलू खेळाडूच्या घरी पाळणा हलला... इंस्टाग्राम पोस्टने वेधले लक्ष

Shardul Thakur becomes father Instagram post: मुंबई इंडियन्स आणि टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू शार्दूल ठाकूरच्या घरी आनंदाचं वातावरण आहे. शार्दूल ठाकूर पिता झाला असून, त्याच्या घरी गोंडस मुलाचा जन्म झाला आहे.
Shardul Thakur with his wife announces the birth of their baby boy on Instagram.

Shardul Thakur with his wife announces the birth of their baby boy on Instagram.

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Mumbai Indians player Shardul Thakur family news: मुंबई इंडियन्स आणि भारताचा अष्टपैलू खेळाडू शार्दूल ठाकूर आणि त्याची पत्नी मिताली पारुळकर यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले आहे. मुंबई संघाच्या कर्णधाराने रविवारी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही घोषणा केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Mumbai Indians
Cricket News in Marathi
Team India
Shardul Thakur
mumbai cricket
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com