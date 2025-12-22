Mumbai Indians अन् भारताच्या अष्टपैलू खेळाडूच्या घरी पाळणा हलला... इंस्टाग्राम पोस्टने वेधले लक्ष

Mumbai Indians player Shardul Thakur family news: मुंबई इंडियन्स आणि भारताचा अष्टपैलू खेळाडू शार्दूल ठाकूर आणि त्याची पत्नी मिताली पारुळकर यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे स्वागत केले आहे. मुंबई संघाच्या कर्णधाराने रविवारी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे ही घोषणा केली आहे. .१३ कसोटी, ४७ वन डे आणि २५ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि अलीकडेच लखनौ सुपर जायंट्समधून मुंबई इंडियन्समध्ये दाखल झालेल्या शार्दूलने रविवारी इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे ही बातमी शेअर केली."पालकांच्या हृदयात लपलेले... शांतता, विश्वास आणि अंतहीन प्रेमाने संरक्षित, आमचे छोटेसे रहस्य अखेर आले आहे. स्वागत आहे, बाळा... ते स्वप्न जे आम्ही ९ सुंदर महिने शांतपणे जपले होते," असे शार्दूलने त्याच्या इंस्टा स्टोरीमध्ये लिहिले आहे. या पोस्टवर चाहत्यांकडून वेगवान गोलंदाज आणि त्याच्या पत्नीसाठी अभिनंदनाचा वर्षाव झाला..शार्दुल आणि मिताली यांचा नोव्हेंबर २०२१ मध्ये साखरपुडा झाला आणि २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी त्यांनी लग्न केले. शार्दूल सध्या आगामी इंडियन प्रीमियर लीग हंगामाची तयारी करत आहे. आतापर्यंत १०५ आयपीएल सामन्यांमध्ये त्याने १०७ विकेट्स घेतल्या आहेत..शार्दूल ठाकूर स्थानिक क्रिकेटमध्ये मुंबईचे नेतृत्व करतो. "लिलावानंतर आम्ही जे संतुलन निर्माण करू शकलो आहोत त्याबद्दल आम्हाला खूप आनंद आहे. शार्दूल त्याच्या अष्टपैलू प्रतिभेने, अनुभवाने आम्हाला एक वेगळी रचना देतो. तो मुंबईचा मुलगा आहे...," असे मुंबई इंडियन्सचे प्रशिक्षक माहेला जयवर्धने म्हणाले..WTC 2027 Final : न्यूझीलंडचा विजय अन् टीम इंडियाच्या फायनलचा मार्ग बंद; ऑस्ट्रेलियासोबत किवींची Point Table मध्ये मजबूत पकड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.