New Zealand vs Pakistan: न्यूझीलंडचे फलंदाज वि. पाकचे गोलंदाज; सुपर-८ फेरीतील लढतींना आजपासून सुरुवात, कोलंबोत थरार रंगणार

Super-8 T20 New Zealand vs Pakistan: कोलंबो येथे सुपर-८ फेरीतील न्यूझीलंड व पाकिस्तान यांचा टी-२० सामना आजपासून सुरू होत आहे. मधल्या फळीतील फलंदाज व पाकिस्तानचे फिरकी गोलंदाज सामना ठरवतील.
सकाळ वृत्तसेवा
कोलंबो : टी-२० विश्‍वकरंडकातील सुपर-८ फेरीतील लढतींना उद्यापासून (ता. २१) श्रीलंकेतील कोलंबो येथे सुरुवात होणार आहे. पाकिस्तान-न्यूझीलंड यांच्यातील गट दोनमधील लढत याप्रसंगी रंगणार आहे. न्यूझीलंडचे मधल्या फळीतील फलंदाज वि. पाकिस्तानचे फिरकी गोलंदाज असा हा महत्त्वपूर्ण सामना होण्याची शक्यता आहे.

