New Zealand vs Pakistan: न्यूझीलंडचे फलंदाज वि. पाकचे गोलंदाज; सुपर-८ फेरीतील लढतींना आजपासून सुरुवात, कोलंबोत थरार रंगणार

कोलंबो : टी-२० विश्वकरंडकातील सुपर-८ फेरीतील लढतींना उद्यापासून (ता. २१) श्रीलंकेतील कोलंबो येथे सुरुवात होणार आहे. पाकिस्तान-न्यूझीलंड यांच्यातील गट दोनमधील लढत याप्रसंगी रंगणार आहे. न्यूझीलंडचे मधल्या फळीतील फलंदाज वि. पाकिस्तानचे फिरकी गोलंदाज असा हा महत्त्वपूर्ण सामना होण्याची शक्यता आहे..टीम सेईफर्ट व फिन ॲलेन या दोन सलामी फलंदाजांव्यतिरिक्त न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना सूर गवसलेला नाही. राचीन रवींद्र, मार्क चॅपमन, ग्लेन फिलीप्स व डॅरेल मिचेल या मधल्या फळीतील फलंदाजांना सातत्यपूर्ण खेळ करता आलेला नाही. ग्लेन फिलीप्स व राचीन रवींद्र यांनी प्रत्येकी एक अर्धशतकी खेळी केलेली आहे; पण त्याव्यतिरिक्त त्यांना काही करता आलेले नाही..पाकिस्तानच्या खेळाडूंनी गोलंदाजी विभागात ठसा उमटवता असला तरी फलंदाजी विभागाची सुमार कामगिरी त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. साहिबजादा फरहान याने आतापर्यंत २२० धावा फटकावल्या आहेत. त्याच्यानंतर सर्वाधिक धावा केल्या आहेत त्या शादाब खान याने. त्याने फक्त ८८ धावा केल्या आहेत. पाकिस्तानच्या फलंदाजांना कामगिरीचा स्तर उंचवावा लागणार आहे..IND vs NZ 3rd T20 : टी-२० मालिका विजयाची मोहीम आजच फत्ते? न्यूझीलंडविरुद्ध आज तिसरा सामना; ईशानच्या फॉर्ममुळे संजू अडचणीत....कोलंबोत खेळण्याचा अनुभवपाकचा संघ या स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच श्रीलंकेतील स्टेडियमवर खेळत आहे. त्यामुळे तेथील खेळपट्टी व वातावरण यांच्याशी योग्य समन्वय त्यांनी साधला असेल. उस्मान तारीक, अबरार अहमद, सईम अयुब, मोहम्मद नवाज व शादाब खान या फिरकी गोलंदाजांना तेथील खेळपट्ट्यांवर कशाप्रकारे गोलंदाजी करावयाची हे चांगलेच माहीत आहे. या फिरकी गोलंदाजांचा मुकाबला करण्यासाठी न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना सज्ज राहावे लागणार आहे..