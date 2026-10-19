NIKI PRASAD RECORD: पहिल्याच दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स! निकी प्रसादने केला मोठा विक्रम; विराट कोहली-अजित आगरकरच्या यादीत स्थान

NIKI PRASAD RECORD: भारतीय महिला संघ आणि झिम्बाब्वे यांच्यात सध्या तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेत भारतीय संघाने २-० अशी आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या टी-२० सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेचा ९ विकेट्सनी पराभव केला. या सामन्यात निकी प्रसादने गोलंदाजीत अशी कामगिरी केली, जी याआधी भारतीय पुरुष किंवा महिला क्रिकेटमध्ये कोणालाही करता आली नव्हती..झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात निकी प्रसादने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. त्या सामन्यात भारतीय संघाची अवस्था ४ विकेट्सवर १९ धावा अशी झाली होती. त्यावेळी निकीने दीप्ती शर्मासोबत डाव सावरला आणि ३९ धावांची खेळी केली. या खेळीमुळे भारताला सामना जिंकण्यात मदत झाली. मात्र, पहिल्या सामन्यात तिला गोलंदाजीची संधी मिळाली नव्हती..Babar Azam: बाबर आझमच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड; हाशिम अमलाचा विक्रम मोडला! विराट कोहलीची तिसऱ्या स्थानी घसरण, नेमकं काय केलं?.दुसऱ्या सामन्यात कर्णधार स्मृती मानधनाने निकीला गोलंदाजी दिली. निकीनेही या संधीचं सोनं केलं. १५व्या षटकात गोलंदाजीला आलेल्या निकीने पहिल्याच चेंडूवर चिपो मुगेरी-तिरिपानोला बाद केले. त्यानंतर दुसऱ्याच चेंडूवर निकीने न्याशा ग्वान्झुराला पायचीत करत सलग दोन फलंदाजांना बाद केल. .सलग दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स घेतल्यामुळे निकीला हॅटट्रिकची संधी होती. तिसऱ्या चेंडूवरही तिने पायचीतची अपील केली; पण पंचांनी फलंदाजाला बाद दिलं नाही. तरीही पहिल्याच दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स घेण्याची कामगिरी तिच्या नावावर झाली. निकीने या कामगिरीसोबतच टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीतही स्थान मिळवलं आहे. यापूर्वी अजित आगरकर आणि प्रज्ञान ओझा यांनी टी-२० पदार्पणात पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेतली होती..VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH: जगभरातील महागड्या डिशपेक्षा विराट कोहलीला आवडतो आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ; दिल्लीला गेल्यावर करतो खास मागणी.अजित आगरकरने २००६ मध्ये हर्शल गिब्सला पहिल्याच चेंडूवर बाद केलं होतं. तर प्रज्ञान ओझाने २००९ मध्ये शाकिब अल हसनची विकेट घेतली होती. विराट कोहलीचं नावही या यादीत आहे. २०११ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध गोलंदाजी करताना त्याने टाकलेल्या वाइड चेंडूवर केविन पीटरसन यष्टिचित झाला होता.निकी प्रसादने पहिल्याच दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स घेत भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगळी नोंद केली आहे. पदार्पणाच्या पहिल्या सामन्यात फलंदाजीने छाप पाडल्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात गोलंदाजीतही तिने आपली क्षमता दाखवून दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.