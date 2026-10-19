Cricket

NIKI PRASAD RECORD: पहिल्याच दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स! निकी प्रसादने केला मोठा विक्रम; विराट कोहली-अजित आगरकरच्या यादीत स्थान

NIKI PRASAD RECORD INDIA WOMEN VS ZIMBABWE T20:निकी प्रसादने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यात पहिल्याच दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स घेतल्या. या कामगिरीसह तिने विराट कोहली आणि अजित आगरकरच्या यादीत स्थान मिळवलं.
NIKI PRASAD RECORD

NIKI PRASAD RECORD

esakal

Varsha Balhe
Updated on

NIKI PRASAD RECORD: भारतीय महिला संघ आणि झिम्बाब्वे यांच्यात सध्या तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेत भारतीय संघाने २-० अशी आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या टी-२० सामन्यात भारताने झिम्बाब्वेचा ९ विकेट्सनी पराभव केला.

या सामन्यात निकी प्रसादने गोलंदाजीत अशी कामगिरी केली, जी याआधी भारतीय पुरुष किंवा महिला क्रिकेटमध्ये कोणालाही करता आली नव्हती.

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