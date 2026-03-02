कराची : पाकिस्तानच्या क्रिकेट संघाने शनिवारी टी-२० विश्वकरंडकातील सुपर-८ फेरीतील अखेरच्या लढतीत श्रीलंकन संघावर विजय मिळवला. मात्र, या विजयानंतरही त्यांना उपांत्य फेरीत पोहोचता आले नाही..त्यांचे आव्हान तेथेच संपुष्टात आले. यामुळे पाकिस्तानातील क्रीडा क्षेत्रामध्ये चिंतेचे अन् निराशेचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूंकडून पाकिस्तानच्या कामगिरीवर कडाडून टीका करण्यात आली..पाकिस्तानचे माजी महान खेळाडू जावेद मियांदाद याप्रसंगी म्हणाले की, ‘‘दोन वर्षांतून एक वेळा टी-२० विश्वकरंडक खेळवण्यात येतो. दोन वर्षांमध्ये एकदाच देशाचे नाव उज्ज्वल करण्याची संधी मिळते, पण आपण पुन्हा अपयशी ठरलो..हे अत्यंत निराशाजनक आहे. टी-२० क्रिकेट आता खूप बदलले आहे आणि आपले खेळाडू इतर संघांच्या तुलनेत मागे पडत आहेत. मोठ्या संघांविरुद्धची कामगिरी पाहता क्रिकेट बोर्डाने आता कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे,’’.IND vs PAK T20 WC: आधी झोडले, मग ट्रोल केले! पाकिस्तानची इभ्रत वेशीला टांगल्यानंतर इशान किशन काय म्हणाला वाचा... .कर्णधार बदलण्याची शक्यता माजी कर्णधार बाबर आझम, सध्याचा कर्णधार सलमान अली आघा आणि शादाब खान, शाहीन आफ्रिदी यांसारख्या वरिष्ठ खेळाडूंवर जोरदार टीका होत आहे. मायदेशी परतल्यानंतर सलमान अली आघा कर्णधारपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ....तोपर्यंत आयसीसी ट्रॉफीपासून दूरमाजी क्रिकेटपटू मोहम्मद युसूफ यांनीदेखील परखड मत व्यक्त करताना म्हटले की, काही खेळाडूंना स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी खूप संधी दिल्या गेल्या, पण मोठ्या स्पर्धांमध्ये ते अपयशी ठरले. माजी यष्टीरक्षक मोईन खान यांनी सांगितले की, ‘‘जोपर्यंत आपण मोठ्या संघांना हरवणार नाही, तोपर्यंत आयसीसीची कोणतीही ट्रॉफी जिंकू शकणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.