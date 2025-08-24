Cricket

Women World Cup 2025: विशेष गुणवत्तेपेक्षा सातत्य महत्त्वाचे; शेफालीऐवजी प्रतीकाच्या निवडीचे समर्थन

Women Cricket: भारताच्या महिला विश्वकरंडक क्रिकेट संघात प्रतीका रावळला संधी देण्यात आली असून शेफाली वर्माला वगळण्यात आलं आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी आणि तंत्र यावर भर देत माजी खेळाडू रीमा मल्होत्रा यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : शेफाली वर्माकडे आक्रमक फलंदाजीचा विशेष गुणवत्ता (एक्स फॅक्टर) असेल; परंतु कधी तरी चमकणाऱ्या अशा गुणवत्तेपेक्षा सातत्यपूर्ण कामगिरी महत्त्वाची असते, असे सांगत भारताच्या माजी अष्टपैलू खेळाडू रीमा मल्होत्रा यांनी महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत शेफालीऐवजी प्रतीका रावळची करण्यात आलेली निवड योग्य ठरवली आहे.

