Women World Cup 2025: विशेष गुणवत्तेपेक्षा सातत्य महत्त्वाचे; शेफालीऐवजी प्रतीकाच्या निवडीचे समर्थन

नवी दिल्ली : शेफाली वर्माकडे आक्रमक फलंदाजीचा विशेष गुणवत्ता (एक्स फॅक्टर) असेल; परंतु कधी तरी चमकणाऱ्या अशा गुणवत्तेपेक्षा सातत्यपूर्ण कामगिरी महत्त्वाची असते, असे सांगत भारताच्या माजी अष्टपैलू खेळाडू रीमा मल्होत्रा यांनी महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत शेफालीऐवजी प्रतीका रावळची करण्यात आलेली निवड योग्य ठरवली आहे..डिसेंबर २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध पदार्पण केल्यापासून प्रतीका रावळने १४ एकदिवसीय सामन्यांत ७०३ धावा केल्या असून तिची सरासरी ५४ आहे, तर स्ट्राइक रेट ८७.४३ असा आहे. याउलट शेफाली वर्माच्या अलीकडील कामगिरीत सातत्य दिसून आलेले नाही. तिने ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध भारत अ संघातून खेळताना एकदिवसीय सामन्यांत ५२, चार आणि ३६ धावा केल्या, तर ट्वेन्टी-२० सामन्यात ४१, तीन आणि तीन धावा केल्या..शेफाली मोठं नाव आहे. तिच्याकडे विशेष गुणवत्ता असल्याचे सांगितले जाते. असा खेळाडू प्रत्येक संघाला हवा असतो; पण जेव्हा अशा खेळाडूची सातत्यपूर्ण कामगिरी यांची तुलना करता, कर्णधार आणि निवड समितीने योग्य निर्णय घेतला आहे, असे मल्होत्रा यांनी सांगितले..प्रतीकाने संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. तिच्याकडे एकदिवसीय प्रकारात उच्चस्तरावर खेळण्यासाठी आवश्यक तंत्र आणि मानसिकता आहे. त्यामुळे तिने आपली जागा योग्यतेने मिळवली आहे, असे रीना मल्होत्रा म्हणाल्या..Sunil Gavaskar: क्रिकेटमध्ये सर्वच विद्यार्थी, गावसकर; कोणीही मास्टर नसतो ! वानखेडेवर शरद पवार संग्रहालयाचे उद्घाटन.भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्तपणे होणारी ही विश्वकरंडक स्पर्धा ३० सप्टेंबर ते २ नोव्हेंबरदरम्यान नियोजित आहे. मायदेशात स्पर्धा होत असल्यामुळे भारत विजेतेपदासाठी मजबूत दावेदार ठरेल, असा विश्वास मल्होत्रा यांनी व्यक्त केला..