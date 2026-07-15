पुण्यात ‘ऑल इंडिया ४०+’ क्रिकेट स्पर्धा! देशभरातील ३२ संघ अन्‌ ७ लाखांच्या बक्षिसांचा वर्षाव होणार

पुणे, ता. १४ : ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि ‘४०+ पुणे क्रिकेट संस्था’ यांच्यातर्फे पुण्यात ऑल इंडिया ४०+ एससीएल (सीनियर क्रिकेट लीग) क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ४० वर्षांवरील अनुभवी क्रिकेटपटूंना एकाच व्यासपीठावर खेळण्याची संधी देणारी ही स्पर्धा यंदा अधिक भव्य स्वरूपात नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. देशभरातील विविध राज्यांतील खेळाडू यात सहभागी होणार आहेत. .गेल्या अनेक वर्षांपासून ही स्पर्धा यशस्वीपणे आयोजित केली जात असून तिला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गतवर्षी दिल्ली, गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील नामांकित ४०+ क्रिकेटपटूंनी सहभाग नोंदवला होता. अंतिम सामन्यात मुंबईच्या वन सोल्यूशन संघाने विजेतेपद पटकावले होते, तर चाकण (पुणे) येथील पी.व्ही.एन. इलेक्ट्रोमेक संघ उपविजेता ठरला होता. संघमालक म्हणून सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ६३ हजार रुपये प्रवेश शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे..उद्योगपती, व्यावसायिक, क्रिकेटप्रेमी आणि संस्थांना संघमालक होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. स्पर्धेतील विजेता आणि अव्वल चार संघांसाठी एकूण सात लाख रुपयांची रोख बक्षिसे जाहीर करण्यात आली आहेत. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला आयोजकांकडून क्रिकेट किट दिले जाणार आहे. दर्जेदार मैदान, नियोजनबद्ध आयोजन, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि अनुभवी खेळाडूंचा सहभाग यामुळे ही स्पर्धा ४०+ क्रिकेटमधील एक प्रतिष्ठेची स्पर्धा मानली जाते..देशभरातील इच्छुक खेळाडू आणि संघमालकांनी या स्पर्धेसाठी लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी राहुल साठे (४०+ पुणे क्रिकेट संस्था) ८८३००६०७०३ यांच्याशी संपर्क साधावा. .यंदा खेळाडूंची लिलाव पद्धतीने निवड यंदाच्या स्पर्धेचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे खेळाडूंची लिलाव (ऑक्शन) पद्धतीने निवड होणार आहे. देशभरातून नोंदणी करणाऱ्या खेळाडूंचा लिलाव करून त्यांना ३२ संघांमध्ये विभागले जाणार आहे. प्रत्येक संघात १५ खेळाडू असतील. सर्व सामने नॉकआऊट पद्धतीने खेळवले जाणार असून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचे नियम लागू राहतील. त्यामुळे स्पर्धेला व्यावसायिक दर्जा मिळणार आहे. स्पर्धेसाठी लाखोंची बक्षिसे विजेता संघ : ३ लाख रुपये उपविजेता संघ : २ लाख रुपये तृतीय क्रमांक : १ लाख रुपये चतुर्थ क्रमांक : १ लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.