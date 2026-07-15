Cricket

पुण्यात ‘ऑल इंडिया ४०+’ क्रिकेट स्पर्धा! देशभरातील ३२ संघ अन्‌ ७ लाखांच्या बक्षिसांचा वर्षाव होणार

All India 40+ Senior Cricket League Pune गतवर्षी दिल्ली, गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील नामांकित ४०+ क्रिकेटपटूंनी सहभाग नोंदवला होता.
world cup 2023 tickets app website crashes 40 minutes opening day sale reports marathi news
world cup 2023 tickets app website crashes 40 minutes opening day sale reports marathi newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे, ता. १४ : ‘सकाळ माध्यम समूह’ आणि ‘४०+ पुणे क्रिकेट संस्था’ यांच्यातर्फे पुण्यात ऑल इंडिया ४०+ एससीएल (सीनियर क्रिकेट लीग) क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ४० वर्षांवरील अनुभवी क्रिकेटपटूंना एकाच व्यासपीठावर खेळण्याची संधी देणारी ही स्पर्धा यंदा अधिक भव्य स्वरूपात नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. देशभरातील विविध राज्यांतील खेळाडू यात सहभागी होणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
latest cricket news
Pune cricket news