IND vs NZ: भारताविरुद्ध लढण्यासाठी CSK ची कशी झाली मदत? शतकवीर रचिन रविंद्रने केला खुलासा

Rachin Ravindra said Training at CSK Academy help him: आयपीएलमध्ये रचिन रविंद्र चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळतो. त्यामुळे भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी याचा त्याला कसा फायदा झाले हे त्याने सांगितले आहे.