हुबळी : जम्मू-काश्मीर क्रिकेट संघ इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पहिल्या डावात ५८४ धावा फटकावल्यानंतर जम्मू-काश्मीर संघाने कर्नाटकचा पहिला डाव २९३ धावांवरच गारद केला. यामुळे जम्मू-काश्मीरला पहिल्या डावात २९१ धावांची आघाडी मिळवता आली..हीच आघाडी आता रणजी करंडकाचे जेतेपद पटकावण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. जम्मू-काश्मीर व कर्नाटक यांच्यामधील रणजी करंडकाच्या अंतिम फेरीचा उद्या (ता. २८) अंतिम दिवस असून, जम्मू -काश्मीर संघाने चौथ्या दिवसअखेरीस दुसऱ्या डावात चार बाद १८६ धावा केल्या आहेत. आता त्यांचा संघ ४७७ धावांनी पुढे आहे..IND vs PAK T20 WC: पाकिस्तानला चौथा धक्का; अक्षर पटेलने बाबर आझमला केलं 'क्लिन बोल्ड'.कर्नाटकच्या संघाने पाच बाद २२० या धावसंख्येवरून शुक्रवारी पुढे खेळायला सुरुवात केली. अकीब नबी याच्या प्रभावी गोलंदाजीमुळे जम्मू-काश्मीर संघाने कर्नाटक संघाला पहिल्या डावात २९३ धावांवरच रोखले. मयांक अगरवाल १६० धावांवर बाद झाला. या खेळीत त्याने २१ चौकार मारले. अकीब नबी याने ५४ धावा देत पाच फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला..जम्मू-काश्मीर संघाने दुसऱ्या डावात चार बाद १८६ धावा केल्या आहेत. सलामी फलंदाज कामरान इकबाल ९४ धावांवर खेळत आहे. त्याने ११ चौकार व एक षटकारासह आपली खेळी सजवली. त्याच्यासोबत साहील लोटरा १६ धावांवर खेळपट्टीवर उभा आहे..संक्षिप्त धावफलक : जम्मू-काश्मीर : पहिला डाव १७३.१ षटकांत सर्व बाद ५८४ धावा (यावेर हसन ८८, शुभम पुंडिर १२१, पारस डोगरा ७०, अब्दुल समद ६१, कन्हैया वाधवन ७०, साहील लोटरा ७२, अबिद मुश्ताक २८, युधवीर सिंग ३०, प्रसिध कृष्णा ५/९८)..Ranji Trophy: कर्नाटकच्या खेळाडूंचे अपशब्द; पारस डोगराची डोक्याने धडक, रणजी करंडक अंतिम सामना, जम्मू काश्मीरच्या ६ बाद ५२७ धावा .कर्नाटक : पहिला डाव सर्व बाद २९३ धावा (के. एल. राहुल १३, मयांक अगरवाल १६०, देवदत्त पडिक्कल ११, करुण नायर ०, रवीचंद्रन स्मरण ०, श्रेयस गोपाल २७, कृतीक कृष्णा ३६, विजयकुमार वैशाख नाबाद १७, अकीब नबी ५/५४)..मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लांची उपस्थितीजम्मू-काश्मीरचा संघ शनिवारी ऐतिहासिक रणजी जेतेपदाला गवसणी घालणार आहे. त्याआधी जम्मू -काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हे शुक्रवारी हुबळी येथे पोहोचले आहेत. आपल्या संघाचे अभिनंदन करण्यासाठी ते स्टेडियममध्ये उपस्थित राहणार आहेत. तसेच बीसीसीआयचे पदाधिकारीही शनिवारी स्टेडियममध्ये असणार आहेत. सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत जम्मू- काश्मीरच्या संघाला गौरवण्यात येण्याची शक्यता आहे.