Cricket

Ranji Trophy Final: जम्मू-काश्‍मीरच्या अजिंक्यपदाची औपचारिकता; पहिल्यावहिल्या रणजी करंडकाचे जेतेपद निश्‍चित

Mayank Agarwal’s 160 Goes in Vain for Karnataka: जम्मू-काश्‍मीर क्रिकेट संघ इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पहिल्या डावात ५८४ धावा फटकावल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीर संघाने कर्नाटकचा पहिला डाव २९३ धावांवरच गारद केला.
Ranji Trophy Final

Ranji Trophy Final

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हुबळी : जम्मू-काश्‍मीर क्रिकेट संघ इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पहिल्या डावात ५८४ धावा फटकावल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीर संघाने कर्नाटकचा पहिला डाव २९३ धावांवरच गारद केला. यामुळे जम्मू-काश्‍मीरला पहिल्या डावात २९१ धावांची आघाडी मिळवता आली.

Loading content, please wait...
Cricket
Jammu And Kashmir
Mayank Agarwal
players
Ranji Trophy 2025-26

Related Stories

No stories found.