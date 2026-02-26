हुबली : कर्नाटक-जम्मू व काश्मीर यांच्यामधील रणजी क्रिकेट करंडकाच्या अंतिम फेरीतील दुसऱ्या दिवशी दोन संघांमधील खेळाडूंमध्ये शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली. रणजीच्या २१ मोसमात सहभागी होणारा जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार पारस डोगरा याने कर्नाटकचा पर्यायी खेळाडू के. व्ही. अनीश याला डोक्याने (ढुशी) धडक मारली..यानंतर मयांक अगरवाल व पारस डोगरा यांच्यामध्ये शाब्दिक द्वंद्व पाहायला मिळाले. कर्नाटकचा कर्णधार देवदत्त पडिक्कल याने याबाबत पंचांशीही संवाद साधला. कर्नाटकच्या खेळाडूंनी जम्मू-काश्मीरच्या फलंदाजांना उद्देशून ‘स्लेजिंग’ केल्यानंतर पारस डोगराकडून धडक देण्यात आली असली तरी बीसीसीआयकडून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येण्याची शक्यता आहे..दोन्ही संघांमधील तणावाच्या वातावरणात बुधवारी मात्र जम्मू-काश्मीर संघाने आपल्या शानदार फलंदाजीने दिवस गाजवला. जम्मू-काश्मीरने सहा बाद ५२७ धावा फटकावल्या असून, आता तीन दिवस अद्याप बाकी आहेत. यावेर हसन (८८ धावा), पारस डोगरा (७० धावा), अब्दुल समद (६१ धावा), कन्हैया वाधवन (७० धावा), साहील लोटरा (नाबाद ५७ धावा) यांची अर्धशतकी खेळी व शुभम पुंडिर याच्या १२१ धावा जम्मू-काश्मीरच्या डावाचे वैशिष्ट्य ठरल्या..गोलंदाज निष्प्रभजम्मू-काश्मीरने दोन बाद २८४ या धावसंख्येवरून पुढे खेळायला सुरुवात केली. शुभम पुंडिर हा १२१ धावांवर बाद झाल्यानंतरही कर्नाटकच्या गोलंदाजांना जम्मू-काश्मीरच्या इतर फलंदाजांना झटपट बाद करता आले नाही. प्रसिध कृष्णाकडून धारधार बाऊन्सर टाकण्यात आले. मात्र, पारस डोगरा, कन्हैया वाधवन यांनी नेटाने मुकाबला केला. त्यानंतर साहील लोटरा व अबिद मुश्ताक यांनीही धैर्य व संयमाने फलंदाजी केली. कर्नाटकचे गोलंदाज निष्प्रभ ठरले..मुंबईचा 'हा' फलंदाज ठोठावतोय टीम इंडियाचे दार! रणजी करंडक स्पर्धेत ७०० हून अधिक धावा; दिल्लीच्या गोलंदाजांची निघाली हवा.संक्षिप्त धावफलक : जम्मू-काश्मीर : पहिला डाव १५६ षटकांत सहा बाद ५२७ धावा (यावेर हसन ८८, शुभम पुंडिर १२१, पारस डोगरा ७०, अब्दुल समद ६१, कन्हैया वाधवन ७०, साहील लोटरा नाबाद ५७, अबिद मुश्ताक नाबाद २०, प्रसिध कृष्णा ३/९०) वि. कर्नाटक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.