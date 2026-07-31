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Ajinkya Rahane: रहाणेच्या निवृत्तीनंतर रोहित शर्मा भावुक; 'एकाच ड्रेसिंग रूममध्ये अनेक वर्षे...' म्हणत व्यक्त केल्या भावना म्हणाला...

Rohit Sharma reaction to Ajinkya Rahane retirement: अजिंक्य रहाणेच्या आंतरराष्ट्रीय निवृत्तीनंतर रोहित शर्माने भावनिक पोस्ट शेअर करत त्याच्या मेहनत, शिस्त आणि भारतीय क्रिकेटमधील योगदानाचं कौतुक केलं.
Ajinkya Rahane

Ajinkya Rahane

esakal

Varsha Balhe
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Rohit Sharma reaction to Ajinkya Rahane retirement: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू आणि माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली.

आपल्या शांत स्वभावाने आणि दमदार फलंदाजीने भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या रहाणेने इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना आपल्या निर्णयाची माहिती दिली.

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