Ajinkya Rahane: रहाणेच्या निवृत्तीनंतर रोहित शर्मा भावुक; 'एकाच ड्रेसिंग रूममध्ये अनेक वर्षे...' म्हणत व्यक्त केल्या भावना म्हणाला...

Rohit Sharma reaction to Ajinkya Rahane retirement: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू आणि माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. आपल्या शांत स्वभावाने आणि दमदार फलंदाजीने भारतीय क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या रहाणेने इन्स्टाग्रामवर एक भावनिक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना आपल्या निर्णयाची माहिती दिली..हा व्हिडिओ शेअर करताना तो भावूक झालेला दिसला. रहाणेच्या निवृत्तीची घोषणा होताच क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. त्यानंतर क्रिकेटविश्वातून अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या. सचिन तेंडुलकर, विराट कोहली यांच्यासह अनेक दिग्गजांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या. आता भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मानेही रहाणेसाठी खास पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.."माझा, आवडता पार्टनर!" विराट कोहलीची भावनिक पोस्ट; अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीवर सचिन तेंडुलकर ते वीरूपर्यंत सर्व झाले व्यक्त .काय म्हणाला रोहित शर्मा?रोहित शर्माने आपल्या सोशल मीडियावर अजिंक्य रहाणेसोबतचा एक खास फोटो शेअर केला. त्यासोबत त्याने रहाणेच्या संपूर्ण क्रिकेट कारकिर्दीचं कौतुक करत भावनिक संदेश लिहिला.रोहित म्हणाला, "आपण अनेक वर्षे एकाच ड्रेसिंग रूममध्ये होतो. तू आज जे काही मिळवलं आहेस, त्यामागे तुझी प्रचंड मेहनत आहे. तुझी शिस्त, समर्पण आणि खेळावरील प्रेम नेहमीच वेगळं होतं. तुझ्या शानदार क्रिकेट कारकिर्दीसाठी मनापासून अभिनंदन. पुढील आयुष्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा.".रहाणेची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्दअजिंक्य रहाणेने भारतासाठी ८५ कसोटी सामने खेळत ५०७७ धावा केल्या. त्याशिवाय ९० एकदिवसीय सामन्यांत २९६२ धावा, तर २० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत ३७५ धावा केल्या. रहाणेने भारतीय संघाचं कर्णधारपदही यशस्वीपणे सांभाळलं..Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेटला मोठा धक्का; माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती.त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने ६ कसोटी सामन्यांपैकी ४ सामने जिंकले, तर २ सामने अनिर्णित राहिले. विशेष म्हणजे, अजिंक्य रहाणे कर्णधार म्हणून एकही कसोटी सामना हरला नाही. 2020-21 च्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिंकत इतिहास रचला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.