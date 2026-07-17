ROHIT SHARMA RECORDS: रोहित शर्माचे 'हे' ५ जागतिक विक्रम मोडणं अशक्य! नंबर १ रेकॉर्ड तर कदाचित कधीच तुटणार नाही

ROHIT SHARMA RECORDS: भारतीय संघ सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर असून सध्या सर्वाधिक चर्चा होत आहे ती म्हणजे रोहित शर्मा(Rohit Sharma) वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार का? अशी चर्चा सध्या क्रिकेट वर्तुळात रंगली आहे. या चर्चेला आणखी हवा मिळाली ती म्हणजे भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यापूर्वी रोहित शर्माचे आई-वडील लंडनमध्ये पोहोचल्यामुळे.मात्र, रोहित शर्मा वनडेतून निवृत्त होणार असल्याबाबत बीसीसीआय(BCCI) किंवा स्वतः रोहितने कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे या सर्व चर्चा सध्या केवळ अफवा असल्याचेच मानले जात आहे. मात्र, रोहित शर्माच्या नावावर असे काही विक्रम आहेत, जे मोडणे कोणत्याही फलंदाजासाठी सोपे नसणार आहे..वनडेत ३ द्विशतके झळकावणारा एकमेव फलंदाजवनडे क्रिकेटमध्ये एक द्विशतक करणेही अनेक फलंदाजांचे स्वप्न असते. पण रोहित शर्माने तब्बल ३ द्विशतके झळकावत इतिहास रचला आहे. त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २०९ धावा, तर श्रीलंकेविरुद्ध २६४ आणि नाबाद २०८ धावांची खेळी केली. आजही वनडे क्रिकेटमध्ये तीन द्विशतके करणारा तो एकमेव फलंदाज आहे..रोहित शर्माचा BCCI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चेचा प्रयत्न अन्...! आगरकरच्या अल्टिमेटमनंतर हालचाल; लॉर्ड्सवर नेमकं काय होणार?. एका विश्वचषकात ५ शतके२०१९ च्या वनडे विश्वचषकात रोहित शर्माने आपल्या फलंदाजीने अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. त्याने ९ डावांत ५ शतके झळकावत नवा विक्रम केला. एका विश्वचषकात सर्वाधिक ५ शतके करणारा तो आजही एकमेव फलंदाज आहे..आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ६५० हून अधिक षटकार'हिटमॅन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रोहित शर्माने तिन्ही प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये मिळून ६५० हून अधिक षटकार ठोकले आहेत. त्याने वेस्ट इंडिजचा ख्रिस गेल (५५३ षटकार) याचाही विक्रम मागे टाकला. सध्या खेळणाऱ्या फलंदाजांमध्ये या विक्रमाच्या जवळपासही कोणी नाही.. सलामीवीर म्हणून पहिल्याच कसोटीत दोन्ही डावांत शतके२०१९ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रोहितला प्रथमच कसोटीत सलामीवीर म्हणून संधी मिळाली. त्या सामन्यात त्याने पहिल्या डावात १७६ आणि दुसऱ्या डावात १२७ धावा करत इतिहास रचला. कसोटीत सलामीवीर म्हणून पदार्पण करताना दोन्ही डावांत शतक करणारा तो जगातील एकमेव फलंदाज आहे..Rohit Sharma: ODI मालिकेआधीच 'हिटमॅन' मोड ऑन! टीम इंडियाच्या रोहितने का गाठलं इंग्लंड? जाणून घ्या कारण. वनडे क्रिकेटमधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या१३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर श्रीलंकेविरुद्ध रोहित शर्माने १७३ चेंडूत २६४ धावांची ऐतिहासिक खेळी केली होती. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील ही आजही सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या आहे. टी-२० क्रिकेटच्या वाढत्या प्रभावामुळे भविष्यात हा विक्रम मोडणे अत्यंत कठीण मानले जाते.रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार की नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी त्याने भारतीय क्रिकेटसाठी केलेले योगदान आणि त्याच्या नावावर असलेले हे विक्रम अनेक वर्षे कायम स्मरणात राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.