Sanjay Manjrekar: रोहित, विराट किंवा बुमराह नाही...'; टीम इंडियाच्या निवडीवर संजय मांजरेकर स्पष्टच बोलले म्हणाले यशस्वी जैस्वालला...

Sanjay Manjrekar Questions Selection Decisions: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात आगामी एकदिवसीय मालिका ही १ जुलै २०२६ पासून सुरू होणार आहे. या मालिकेत ३ एकदिवसीय सामने खेळले जाणार आहेत. या एकदिवसीय मालिकेच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी ही युवा शुभमन गिलकडे(ShubmanGill) सोपवण्यात आली आहे. परंतु बीसीसीआयच्या निवड समितीने अनुभवी रोहित शर्मावर(Rohit Sharma) विश्वास कायम ठेवला आहे. परंतु यावर आता भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक संजय मांजरेकर(Sanjay Manjrekar) यांनी आपलं मत मांडलं आहे..काय म्हणाले संजय मांजरेकर?आगामी इंग्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय निवड समितीने रोहित शर्मावर विश्वास दाखवला आहे. परंतु त्यामुळे कुठे ना कुठे यशस्वी जैस्वाल याच्यावर अन्याय झाल्याचं संजय मांजरेकर म्हणाले. यशस्वी जैस्वालने अलीकडच्या वनडे सामन्यांमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध त्याने नाबाद ११६ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेमध्येही त्याने नाबाद ११० धावा ठोकल्या..हार्दिक श्रेयस विसरा! रवी शास्त्रींनी टीम इंडियाच्या कॅप्टन्सीसाठी सुचवलं 'हे' नाव म्हणाला मला... .विशेष म्हणजे, त्याच्या शेवटच्या तीन वनडे डावांमध्ये दोन शतके आहेत. असे असूनदेखील त्याला भारतीय संघाच्या एकदिवसीय संघात जागा मिळत नसल्यामुळे संजय मांजरेकरांनी आश्चर्य व्यक्त केले. याबाबत पुढे बोलताना ते म्हणाले, "यशस्वीने मिळालेल्या प्रत्येक संधीचा फायदा घेतला आहे. शेवटच्या तीन वनडेमध्ये त्याने दोन शतके झळकावली आहेत. त्यामुळे त्याला संघात कायम संधी न मिळणं मला थोडं कठोर वाटतं.".पुढे ते रोहित शर्माच्या निवडीबाबत बोलताना म्हणाले की, "जर निवडकर्त्यांनी रोहितची निवड केली असेल, तर तो २०२७ विश्वचषकाच्या योजनांचा भाग आहे, असं त्यांना वाटत असेल. पण जर केवळ मोठं नाव म्हणून त्याची निवड होत असेल, तर तो भारतीय क्रिकेटमधील जुना प्रश्न आहे," असं मांजरेकर म्हणाले..मांजरेकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, संघ निवडताना केवळ मोठ्या खेळाडूंची नावं पाहून निर्णय घेऊ नयेत. "निवड ही रोहित, विराट किंवा बुमराहसाठी नसते. ती भारतीय क्रिकेटच्या हितासाठी असली पाहिजे," असेही त्यांनी म्हटले..वैभव सूर्यवंशीसह युवा खेळाडूंमुळे विराट कोहली-रोहित शर्माची वाढलीये चिंता? दिग्गजाचं भाष्य चर्चेत.दरम्यान, त्यांनी १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याचंही कौतुक केलं. श्रीलंका अ संघाच्या खेळाडूसोबत झालेल्या वादातून वैभवने धडा घेतला असून तो खूप समजूतदार खेळाडू असल्याचे मांजरेकर म्हणाले. आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर तो आणखी चांगली कामगिरी करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.