Cricket

Sanjay Manjrekar: रोहित, विराट किंवा बुमराह नाही...'; टीम इंडियाच्या निवडीवर संजय मांजरेकर स्पष्टच बोलले म्हणाले यशस्वी जैस्वालला...

Sanjay Manjrekar Questions Selection Decisions: रोहित शर्माच्या निवडीमुळे यशस्वी जैस्वालवर अन्याय झाल्याचे मत संजय मांजरेकरांनी व्यक्त केले आहे. शेवटच्या तीन वनडे डावांत दोन शतके झळकावूनही यशस्वीला संधी न मिळाल्याने त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
Sanjay Manjrekar Questions Selection Decisions

Sanjay Manjrekar Questions Selection Decisions

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Sanjay Manjrekar Questions Selection Decisions: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात आगामी एकदिवसीय मालिका ही १ जुलै २०२६ पासून सुरू होणार आहे. या मालिकेत ३ एकदिवसीय सामने खेळले जाणार आहेत. या एकदिवसीय मालिकेच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी ही युवा शुभमन गिलकडे(ShubmanGill) सोपवण्यात आली आहे.

परंतु बीसीसीआयच्या निवड समितीने अनुभवी रोहित शर्मावर(Rohit Sharma) विश्वास कायम ठेवला आहे. परंतु यावर आता भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक संजय मांजरेकर(Sanjay Manjrekar) यांनी आपलं मत मांडलं आहे.

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