RYAN TEN: श्रीलंका मालिकेपूर्वी प्रक्षिकाने सोडली टीम इंडियाची साथ! पुन्हा KKR सोबत काम करणार

RYAN TEN: भारतीय क्रिकेट संघाला इंग्लंड दौऱ्यानंतर आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. इंग्लंडविरुद्धची टी-20 आणि वनडे मालिका संपल्यानंतर त्यांनी बीसीसीआयला आपला निर्णय कळवला. आता ते पुन्हा एकदा आयपीएलमधील कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) संघासोबत काम करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..रायन टेन डोशेट हे गौतम गंभीर भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक झाल्यानंतर टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये दाखल झाले होते. गंभीर यांनी स्वतः त्यांची निवड केली होती. फलंदाजी, क्षेत्ररक्षण आणि खेळाडूंशी संवाद साधण्याची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली. अवघ्या दोन वर्षांत त्यांनी भारतीय संघासोबत अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धा गाठल्या..त्या किंकाळ्या, तो अन्याय विसरले! टीम इंडिया बांगलादेश दौऱ्यावर निघाली; BCCI लवकरच मान्यता देणार, त्यासाठी अफगाणिस्तानला....त्यांच्या कार्यकाळात भारताने २०२५ आशिया कप जिंकला, त्यानंतर २०२६ टी-२० विश्वचषकाचे विजेतेपदही कायम राखले. मात्र दुसरीकडे कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताची कामगिरी निराशाजनक राहिली. ऑस्ट्रेलियात बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी गमावल्यानंतर भारताला घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडकडून ० -३ आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून ०-२ असा पराभव स्वीकारावा लागला. इंग्लंड दौऱ्यावरही भारताला टी-२० आणि वनडे या दोन्ही मालिकांमध्ये हार पत्करावी लागली..इंग्लंड दौरा संपल्यानंतरच टेन डोशेट यांनी बीसीसीआयला आपला राजीनामा दिला. त्यानंतर आता ते पुन्हा कोलकाता नाईट रायडर्सच्या ताफ्यात जाणार असल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे गौतम गंभीर आणि टेन डोशेट यांची जोडी भारतीय संघात फार काळ टिकली नाही..टेन डोशेट यांचं कोलकाता नाईट रायडर्स सोबतचं नातं खूप जुनं आहे. खेळाडू म्हणून त्यांनी २०१२ आणि २०१४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सला आयपीएलचं विजेतेपद मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यानंतर 2022 मध्ये ते क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक म्हणून संघात परतले. २०२४ मध्ये गौतम गंभीर भारतीय संघात गेल्यानंतर तेही टीम इंडियामध्ये दाखल झाले होते..India Cricket News : मला मोकळं करा...! टीम इंडियात 'भूकंप'; IND vs ENG मालिका ठरणार शेवटची, गौतम गंभीर....आता कोलकाता नाईट रायडर्स मध्ये त्यांची पुन्हा एकदा अभिषेक नायर यांच्यासोबत जोडी जमणार आहे. दोघांनी यापूर्वी KKR मध्ये आणि काही काळ भारतीय संघातही एकत्र काम केलं आहे. त्यामुळे कोलकाता नाईट रायडर्सच्या सपोर्ट स्टाफला पुन्हा अनुभवाची मोठी ताकद मिळणार आहे.दरम्यान, टेन डोशेट यांच्या जागी भारतीय संघाचा नवा सहाय्यक प्रशिक्षक कोण असणार, याबाबत बीसीसीआयने अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. आगामी मालिकांपूर्वी या पदावर कोणाची नियुक्ती होते, याकडे आता क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.