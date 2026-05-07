भारताचा माजी क्रिकेटपटू डिप्रेशनमध्ये; पुण्यातील मेंटल हेल्थ केअर सेंटरमध्ये घेतोय उपचार

SALIL ANKOLA: भारतातील माजी क्रिकेटपटू आणि मुंबईचा वेगवान गोलंदाज तसेच माजी राष्ट्रीय निवडकर्ता सलिल अंकोला सध्या नैराश्याशी झुंज देत आहेत. अशातच त्यांच्याविषयी मोठी माहिती समोर आली आहे. सध्या पुण्यातील एका मानसिक आरोग्य आणि पुनर्वसन केंद्रात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, जवळपास २ आठवड्यांपूर्वी त्यांनी स्वतःला पुण्याजवळील एका मानसिक आरोग्य केंद्रात दाखल करून घेतले आहे..ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सलिल यांच्या आईचे निधन झाले होते. आईच्या निधनानंतर ते खूप खचले होते. हे दुःख त्यांना पचवता येत नव्हते आणि हळूहळू त्यांची मानसिक स्थिती खालावू लागली. या सगळ्यामुळे सलिल सतत आजारी पडत होते. अखेर त्यांनी योग्य उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. ही माहिती सलिल यांच्या पत्नी रिया अंकोला यांनी दिली..रिया पुढे म्हणाली की, "तो सध्या या कठीण परिस्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. कुटुंब म्हणून आमच्यासाठीही हा काळ खूप कठीण आहे. पण त्याने हार न मानता उपचार घेण्याचा निर्णय घेतला. सध्या तो चांगल्या प्रकारे बरा होत आहे. दररोज व्यायाम देखील करत आहे. लवकरच तो त्याच्या पहिल्या प्रेमाकडे म्हणजे क्रिकेटकडे परत येईल.".त्या पुढे म्हणाल्या की, "सलिल नेहमीच जिद्दी राहिला आहे. आयुष्यातील प्रत्येक कठीण परिस्थितीला त्याने सामोरं गेलं आहे आणि पुन्हा ताकदीने उभा राहिला आहे. त्याच्या कुटुंबाने आणि मित्रांनी त्याला कायम पाठिंबा दिला आहे.".स्वतःला सावरण्यासाठी सलिल यांनी कामातून ब्रेक घेतला. त्यांच्या या निर्णयाचं क्रिकेट विश्वातूनही कौतुक होत आहे. जवळपास २० वर्षांपूर्वी दारूच्या व्यसनामुळे सलिल अंकोला यांना व्यसनमुक्ती केंद्रात जावं लागलं होतं. मात्र त्यांनी खूप आधीच दारू सोडली असून आता ते नैराश्याविरुद्ध लढा देत आहेत. सलिल अंकोला यांनी २०२१ ते २०२३ दरम्यान मुंबई क्रिकेट संघाचे मुख्य निवडकर्ता म्हणून काम पाहिले होते. त्यानंतर जानेवारी २०२३ ते ऑगस्ट २०२४ या काळात ते भारतीय क्रिकेट संघाचे राष्ट्रीय निवडकर्ते देखील होते..५८ वर्षीय सलिल अंकोला गेल्या काही वर्षांपासून देशांतर्गत क्रिकेट आणि आयपीएलमध्ये समालोचन करत आहेत. त्यांनी १९८९ मध्ये कराची येथे पाकिस्तानविरुद्ध भारतासाठी एकमेव कसोटी सामना खेळला होता. त्या सामन्यात सचिन तेंडुलकर आणि वकार युनूस यांनीही पदार्पण केले होते. सलिल यांनी त्या सामन्यात २ बळी घेतले होते. त्यांनी भारतासाठी २० एकदिवसीय सामने खेळले असून त्यात १३ विकेट्स घेतल्या आहेत..९० च्या दशकात मुंबईसाठी महत्त्वाचा वेगवान गोलंदाज असलेल्या अंकोला यांनी ५४ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये १८१ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी ४७ धावांत ६ विकेट्स अशी होती. दुखापतीमुळे त्यांनी १९९७ मध्ये अवघ्या २८ व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. सध्या ते पुण्यातील मानसिक आरोग्य केंद्रात उपचार घेत आहेत.