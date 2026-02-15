IND vs PAK: भारताविरुद्धचा सामना चांगल्या वातावरणात व्हावा : सलमान आघा

कोलंबो : भारताविरुद्धचा सामना म्हणजे दडपण तर असणारच. दोनही संघांसाठी हा सामना मोठा असतो. दोनही बाजूच्या प्रेक्षकांसाठी हा सामना मोलाचा असतो, कारण सगळ्यांच्या भावना यात सामन्यात गुंतलेल्या असतात, तरीही हा सामना चांगल्या वातावरणात खेळला जावा, अशी माझी अगोदर इच्छा होती आणि अजूनही आहे, असे मत पाक कर्णधार सलमान आघा याने उद्याच्या सामन्याअगोदर सांगितले..मैदानाचा आकार बघता, खेळपट्टीचा स्वभाव तपासता आणि पाकिस्तान संघातील फिरकी गोलंदाजांमध्ये असलेली विविधता बघता फिरकीची छाप सामन्यावर पडायची शक्यता नाकारता येत नाही, असा मुद्दा सलमानने मांडला. नाणेफेकीपेक्षा ४० षटके आखलेल्या योजनांचा पाठपुरावा करत चांगले क्रिकेट खेळणे मला जास्त महत्त्वाचे वाटते..याच मैदानावर दोन सामने अगोदर खेळल्याचा आणि भरपूर सराव केल्याचा काही ना काही फायदा आम्हाला होईल. मान्य आहे, की खास करून आयसीसी स्पर्धांमध्ये आमची भारतासमोरची कामगिरी उत्तम झालेली नाही; पण गेल्या काही महिन्यात आम्ही चांगले टी-२० क्रिकेट खेळलो आहोत..Rohit Sharma: इतिहास बदलण्याची वेळ आलीय! T20 वर्ल्ड कपपूर्वी 'हिटमॅन' टीम इंडियाबद्दल काय म्हणाला? वाचा.चांगल्या लयीत आम्ही एकदिलाने खेळत आहोत, तो भाग मला मोलाचा वाटतो. गोलंदाजी असो वा फलंदाजी चांगली सुरुवात होणे महत्त्वाचे आहे. आमचा सलामीवीर फरहान मस्त फटकेबाजी करतो आहे. बाबर आझमच्या अनुभवाचा फायदा संघाला होतो आहे. फखर झमानसारखा भन्नाट फलंदाज संघात जागा मिळवायला धडपडतो आहे, यावरून आमच्या संघाची ताकद तुम्हाला कळेल, असे सलमान आघा म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.