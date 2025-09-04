IPL Presidency: आयपीएल अध्यक्षपदासाठी संजय नाईक आणि राजीव शुक्ला यांच्यात टक्कर; BCCI ची निवडणूक होणार

नवी दिल्ली : बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण सभा या महिन्याच्या अखेरीस होत आहे. बीसीसीआय आणि आयपीएल अध्यक्षपद रिक्त होत असल्यामुळे या दोन महत्त्वाच्या पदी कोणाची नियुक्ती होणार, याची उत्सुकता आहे..सध्याचे आयपीएल अध्यक्ष अरुण धुमल यांचा सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. त्यांना आता तीन वर्षांचे ‘कुलिंगऑफ’ अनिवार्य आहे. रिक्त होणाऱ्या या पदासाठी मुंबई क्रिकेट संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय नाईक यांच्या नावाची चर्चा आहे. .बीसीसीआयचे विद्यमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हेसुद्धा शर्यतीत असतील. काँग्रेसचे राजीव शुक्ला पुन्हा आयपीएल अध्यक्ष झाले तर बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष व भाजप नेते राकेश तिवारी यांना बीसीसीआय उपाध्यक्षपदासाठी दावेदारीची संधी मिळू शकते. सध्या सचिवपदावर एकूण तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले देवजित सैकिया (संयुक्त सचिवपदावर दोन वर्षे तीन महिने + सचिव म्हणून नऊ महिने) आपल्या पदावर कायम राहतील..ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. या वर्षी फक्त काही मोकळी पदे असतील, कारण निवडणुका बीसीसीआयच्या स्वतःच्या नियमांनुसार घेतल्या जाणार आहेत. .R Ashwin नंतर आणखी एक फिरकीपटू निवृत्त! ८ वर्ष टीम इंडियात पुनरागमनाची वाट पाहिली, अखेर निर्णय घेतलाच....राष्ट्रीय क्रीडा शासन कायदा लागू होण्यासाठी अजून वेळ लागणार असल्याने बीसीसीआय तोपर्यंत प्रतीक्षा करणार नाही. बीसीसीआयचे अध्यक्ष रॉजर बिन्नींना जुलैमध्ये ७० वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे विद्यमान घटनाक्रमाप्रमाणे पुन्हा निवडून येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी नवी नियुक्ती करावी लागणार आहे. बीसीसीआयचे अध्यक्षपद नामांकित माजी खेळाडूंनी भूषवावे, अशी भावना आहे. अगोदरचे अध्यक्ष सौरव गांगुली हे यशस्वी कर्णधार होते, तर रॉजर बिन्नी भारताचे पहिले विश्वचषक विजेते खेळाडू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.