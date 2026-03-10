Cricket

Sanju Samson: संघातून बाहेर… आणि मग थेट हिरो! संजू सॅमसनच्या दमदार पुनरागमनावर सुनील गावसकर फिदा

Sunil Gavaskar: टी20 विश्वचषकात दमदार पुनरागमन करणाऱ्या संजू सॅमसनच्या कामगिरीचे सुनील गावसकरांनी कौतुक केले. सलग तीन सामन्यांत निर्णायक खेळी करत सॅमसनने मालिकावीर पुरस्कार पटकावला.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : केरळचा अनुभवी फलंदाज संजू सॅमसन याने वेस्ट इंडीज, इंग्लंड व न्यूझीलंड या देशांविरुद्धच्या सलग तीन सामन्यांमध्ये अनुक्रमे नाबाद ९७ धावा, ८९ धावा, ८९ धावा फटकावत भारतीय संघाच्या टी-२० विश्‍वकरंडक विजेतेपदात मोलाचा वाटा उचलला.

