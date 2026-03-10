Sanju Samson: संघातून बाहेर… आणि मग थेट हिरो! संजू सॅमसनच्या दमदार पुनरागमनावर सुनील गावसकर फिदा

नवी दिल्ली : केरळचा अनुभवी फलंदाज संजू सॅमसन याने वेस्ट इंडीज, इंग्लंड व न्यूझीलंड या देशांविरुद्धच्या सलग तीन सामन्यांमध्ये अनुक्रमे नाबाद ९७ धावा, ८९ धावा, ८९ धावा फटकावत भारतीय संघाच्या टी-२० विश्वकरंडक विजेतेपदात मोलाचा वाटा उचलला..टी-२० विश्वकरंकाआधी न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत सपाटून अपयश आल्यानंतर टीम इंडियातून बाहेर काढण्यात आलेल्या या पठ्ठ्याने मालिकावीराचा मान संपादत झोकात पुनरागमन केले. संजू सॅमसनच्या धडाकेबाज कामगिरीबाबत भारताचे महान फलंदाज सुनील गावसकर यांनी कौतुक केले..सुनील गावसकर यांनी संजू सॅमसनच्या प्रवासाबद्दल सांगताना म्हटले की, न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याच्याकडून निराशा झाली. संजू सॅमसनला संघातून काढून टाकण्यात आले. टी-२० विश्वकरंडकात त्याला नामिबियाविरुद्धच्या लढतीत खेळण्याची संधी मिळाली. या लढतीत त्याला ठसा उमटवता आला नाही..यानंतर सुपर-८ फेरीतील झिम्बाब्वेविरुद्धच्या लढतीत त्याला संधी मिळाली, पण त्याने वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या लढतीत नाबाद ९७ धावांची खेळी केली आणि येथून कलाटणी मिळाली. भारतासाठी ही लढत उपांत्यपूर्व फेरीसारखी होती. संजू सॅमसनच्या कौशल्याबाबत सर्वांना माहीत आहे, पण सलग तीन महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये निर्णायक खेळी करणे कौतुकास्पद आहे. ही साधी बाब नव्हे..Sanju Samson : भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... ९७ अन् ८९ धावा केल्यात; संजू सॅमसनची भन्नाट पत्रकार परिषद Video Viral .केरळ सरकारकडून गौरव सोहळ्याचे आयोजनसंजू सॅमसन हा मूळचा केरळमधील. आता केरळ सरकारकडून त्याच्यासाठी गौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या गौरव सोहळ्याच्या तारखेबाबत त्यांच्याकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.