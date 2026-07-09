Akash Chopra Picks His Alternate India T20 XI: 'सूर्या कॅप्टन, संजू-यशस्वी सलामीला'; आकाश चोप्राने निवडली टीम इंडियाची 'अल्टरनेट XI'

Aakash Chopra alternate India T20 XI: भारतीय संघ सध्या श्रेयस अय्यरच्या(Shreyas Iyer) नेतृत्वाखाली इंग्लंड दौऱ्यावर पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळत आहे. मात्र या दौऱ्यात भारताची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. आयर्लंडविरुद्ध ०-२ असा पराभव पत्करल्यानंतर इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतही भारताला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पहिल्या तीन सामन्यांपैकी एक सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर दोन सामन्यांत भारताला पराभव स्वीकारावा लागला. त्यामुळे आज ब्रिस्टल येथे होणारा चौथा टी-20 सामना भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे..दरम्यान, इंग्लंड दौऱ्यानंतर भारताला झिम्बाब्वे दौरा करायचा असून त्यासाठी बीसीसीआयने नुकताच संघ जाहीर केला आहे. या संघात अनेक युवा खेळाडूंना संधी मिळाली, तर काही वरिष्ठ खेळाडूंना विश्रांती देण्यात आली आहे. वैभव सूर्यवंशीसारखा युवा खेळाडू संघात आला, तर टी-20 विश्वचषकातील स्टार संजू सॅमसनला स्थान मिळाले नाही..IND A vs SL A: वैभव सूर्यवंशी भारतीय अ संघाकडून खेळताना १४ धावांवरच आऊट; कशी गेली विकेट?.याच पार्श्वभूमीवर भारताचा माजी सलामीवीर आणि क्रिकेट समालोचक आकाश चोप्रा याने स्वतःची 'अल्टरनेट इंडिया टी-20 इलेव्हन' निवडली आहे. त्याच्या या संघात अनेक धक्कादायक निर्णय पाहायला मिळाले आहेत..आकाश चोप्राने सलामीसाठी संजू सॅमसन आणि यशस्वी जयस्वाल यांची निवड केली आहे. संजूला झिम्बाब्वे मालिकेसाठी संधी न मिळाल्याने त्याला या संघात स्थान दिल्याचे चोप्राने स्पष्ट केले. तर केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल यांच्यात विचार केल्यानंतर डावखुरा-उजव्या हाताचा पर्याय लक्षात घेत त्याने जयस्वालला पसंती दिली..विशेष म्हणजे, या संघाचे नेतृत्व त्याने सूर्यकुमार यादवकडे सोपवले आहे. टी-20 विश्वचषक २०२६ जिंकून देणाऱ्या सूर्यकुमारकडून कर्णधारपद काढून घेण्यात आले असले, तरी त्याची नेतृत्वक्षमता आणि अनुभव अजूनही भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा असल्याचे चोप्राचे मत आहे. उपकर्णधार म्हणून त्याने रजत पाटीदारची निवड केली आहे..मधल्या फळीत ध्रुव जुरेल, नमन धीर आणि कृणाल पंड्या यांना स्थान देण्यात आले आहे. आयपीएलमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे या तिघांची निवड करण्यात आल्याचे चोप्राने सांगितले..Vaibhav Sooryavanshi: भारत हरला तरी वैभवला खेळवू नका! माजी क्रिकेटपटूचं मोठं विधान.गोलंदाजी विभागात अनुकूल रॉय, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज आणि युझवेंद्र चहल यांचा समावेश करण्यात आला आहे. भुवनेश्वर कुमारने आयपीएल २०२६ मध्ये २८ विकेट्स घेत अनुभवी गोलंदाज अजूनही किती प्रभावी ठरू शकतो हे दाखवून दिले, असे चोप्रा म्हणाला. तसेच "लोक मोहम्मद सिराज टी-20 क्रिकेटही खेळतो, हेच विसरले आहेत," असे म्हणत त्याने सिराजच्या पुनरागमनाचीही जोरदार बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.