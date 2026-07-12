Shreyas Iyer: क्लीन स्वीपनंतर श्रेयस अय्यरचा मोठा खुलासा; 'या' चुकीमुळे मालिकाच हातातून गेली! इंग्लंड दौऱ्यात नेमकं काय चुकलं?

Shreyas Iyer reaction after India vs England T20 series loss: इंग्लंडविरुद्धची टी-२० मालिका भारतीय संघासाठी विसरण्यासारखी ठरली. पाचव्या आणि अखेरच्या सामन्यातही पराभव स्वीकारावा लागल्याने भारताला मालिका ४-० अशा फरकाने गमवावी लागली. मालिकेतील निराशाजनक कामगिरीनंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत संघाच्या चुका स्पष्टपणे मान्य केल्या..सामन्यानंतर बोलताना अय्यर म्हणाला, "या संपूर्ण दौऱ्यात आम्ही इंग्लंडमधील परिस्थितीशी योग्य पद्धतीने जुळवून घेऊ शकलो नाही. परदेशात यशस्वी व्हायचे असेल, तर खेळपट्टी आणि वातावरणाचा वेगाने अभ्यास करून त्यानुसार रणनीती बदलावी लागते. या मालिकेतून आम्हाला अनेक धडे मिळाले आहेत.".IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडियाचा लाजीरवाणा पराभव, कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला; म्हणाला, हे भयंकर होते....त्याने साउथॅम्पटनची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी सर्वोत्तम असल्याचे सांगितले. "या विकेटवर आमच्या फलंदाजांनी वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला होता. पण त्याचे रूपांतर मोठ्या धावसंख्येत करता आले नाही. क्रिकेटमध्ये केवळ योजना पुरेशी नसते, ती अंमलातही आणावी लागते," असे अय्यर म्हणाला..गोलंदाजांच्या कामगिरीबाबत बोलताना त्याने झेल सुटणे हा सामन्याचा मोठा टर्निंग पॉइंट ठरल्याचे मान्य केले. "आम्ही काही महत्त्वाचे झेल सोडले. त्याचा इंग्लंडने पुरेपूर फायदा घेत २५७ धावा उभ्या केल्या. ते झेल घेतले असते, तर कदाचित त्यांना २२०-२२५ धावांपर्यंत रोखता आले असते आणि सामना वेगळ्या दिशेने गेला असता," असे तो म्हणाला..२५८ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना भारताने पॉवरप्लेमध्येच महत्त्वाच्या विकेट्स गमावल्या. यावर अय्यरने स्पष्ट शब्दांत सांगितले, "मोठ्या लक्ष्याचा दबाव न घेता फलंदाजांनी भागीदारी करण्यावर भर द्यायला हवा होता. एखाद्या विशिष्ट गोलंदाजावर हल्ला करण्याची योजना होती, पण इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी सातत्याने अचूक मारा करत आम्हाला ती संधीच दिली नाही.".जोस बटलर आणि हॅरी ब्रूक यांच्या भागीदारीचे कौतुक करताना अय्यर म्हणाला, "त्यांनी सामना आमच्यापासून दूर नेला. मात्र हा अनुभव आमच्या युवा खेळाडूंसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. पुढच्या वेळी अशा परिस्थितीत उतरू तेव्हा हेच धडे त्यांना अधिक मजबूत बनवतील.".IND vs ENG 3rd T20I: टीम इंडियाचा लाजीरवाणा पराभव, कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला; म्हणाला, हे भयंकर होते....सलग अपयशानंतर आता भारतीय संघासमोर वनडे मालिकेत पुनरागमन करण्याचे मोठे आव्हान आहे. अनुभवी खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळे संघ नव्या जोमाने मैदानात उतरेल, अशी अपेक्षा चाहत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.