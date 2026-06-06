Cricket

IND vs AFG: शुभमन गिलचा ऐतिहासिक राडा! कसोटीत शतकासह कर्णधार म्हणून रचला असा विक्रम, जो धोनी-विराटलाही जमला नाही!

Shubman Gill Scores Magnificent Century: अफगाणिस्तानविरुद्ध शतक झळकावत शुभमन गिलने कसोटी कर्णधार म्हणून 1000 धावांचा टप्पा पूर्ण केला. भारतीय क्रिकेटमध्ये त्याने आणखी एक मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला.
Shubman Gill Scores Magnificent Century

Shubman Gill Scores Magnificent Century

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Shubman Gill Scores Magnificent Century: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात (IND vs AFG) मुल्लनपूर येथे पहिला आणि एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात भारतीय कर्णधाराने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

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