SLW vs BANW: २ धावांत ५ विकेट्स पडल्या अन् बांगलादेशने हातचा सामना गमावला; श्रीलंकेने विजयासह आव्हान कायम राखले

जयेंद्र लोंढे : सकाळ वृत्तसेवा नवी मुंबई, ता. २०: बांगलादेश महिला संघाने अखेरच्या षटकात चार फलंदाज गमावले आणि एकदिवसीय विश्वकरंडकातील श्रीलंकन संघाविरुद्धच्या लढतीत त्यांच्यावर सात धावांनी पराभवाची नामुष्की ओढवली. श्रीलंकन संघाने या स्पर्धेतील पहिल्या विजयासह एकूण चार गुणांची कमाई केली व आपले आव्हान कायम राखले. अखेरच्या क्षणी दोन धावांमध्ये पाच फलंदाज गमावणाऱ्या बांगलादेशचे आव्हान संपुष्टात आल्या जमा आहे. श्रीलंकन संघाकडून बांगलादेश संघासमोर २०३ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले होते. .निसटत्या विजयासह श्रीलंकेचे आव्हान कायमबांगलादेशने सामना गमावला; दोन धावांमध्ये पाच फलंदाज बाद झाले. बांगलादेशचे तीन फलंदाज ४४ धावांवर बाद झाल्यानंतर शर्मिन अक्तर व कर्णधार निगार सुल्ताना या जोडीने ८२ धावांची भागीदारी रचत बांगलादेशच्या विजयाच्या आशा कायम ठेवल्या, पण शर्मिन हिला दुखापत झाली आणि तिने ६४ धावा फटकावल्यानंतर माघार घेतली. यानंतर निगार हिने ७७ धावांची खेळी करीत किल्ला लढवला, पण तिच्या प्रयत्नांना यश मिळाले नाही..Women's ODI World Cup 2025 SF Scenario : १ जागा, पाच स्पर्धक! भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश अन् न्यूझीलंड कसे पोहोचणार उपांत्य फेरीत?.बांगलादेशचा संघ ४८व्या षटकात चार बाद १९२ अशा सुस्थितीत होता. त्यानंतर सुंगधिका कुमारी हिने ४९व्या षटकांत रितू हिला सात धावांवर त्रिफळाचीत केले. अखेरच्या षटकात चामरी अटापट्ट हिने टाकलेल्या पहिल्या चार चेंडूंवर बांगलादेशचे फलंदाज बाद झाले. यामध्ये राबेया खान, नाहीदा अक्तर, निगार > सुल्ताना व मारुफा अक्तर यांचा समावेश होता, पण नाहीदा ही धावचीत झाल्यामुळे अटापट्ट हिची हॅट्रिक होऊ शकली नाही. बांगलादेशच्या संघाला नऊ बाद १९५ धावाच करता आल्या. .श्रीलंकन संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. डी. वाय. पाटील स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाजांसाठी पोषक अशीच होती. तरीही श्रीलंकन फलंदाजांना याचा फायदा घेता आला नाही. चामरी अटापट्ट हिने ४३ चेंडूंमध्ये ४६ धावांची आणि हसिनी परेराने ९९ चेंडूंमध्ये ८५ धावांची खेळी साकारत श्रीलंकन संघासाठी धावा जोडल्या. .संक्षिप्त धावफलक श्रीलंका ४८.४ षटकांत सर्व बाद २०२ धावा (चामरी अटापट्ट ४६, हसिनी परेरा ८५, नीलाक्षीका सिल्वा ३७, शोरना अक्तर ३/२७, राबेया खान २/३९) विजयी वि. बांगलादेश ५० षटकांत ९ बाद २९५ धावा (शर्मिन अक्तर ६४ (जखमी निवृत्त), निगार सुल्ताना ७७, चामरी अटापट्टू ४/४२)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.