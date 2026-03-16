South Africa vs New Zealand: दक्षिण आफ्रिकन संघाची विजयी सलामी; न्यूझीलंडवर सात विकेट राखून मात; मोकोएना ठरला सामनावीर

माऊंड मॉनगनुई : दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट संघाने रविवारी टी-२० विश्वकरंडकातील उपविजेत्या न्यूझीलंड संघावर सात व २० चेंडू राखून मात केली आणि पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. पहिलाच सामना खेळत असलेल्या एनकोबानी मोकोएना याने २६ धावा देत तीन फलंदाज बाद केले आणि सामनावीराचा मान पटकावला..न्यूझीलंडचा डाव ९१ धावांवर गारद झाल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकन संघासमोर ९२ धावांचे माफक आव्हान उभे राहिले. टोनी दी झोर्झी (दोन धावा), रुबीन हर्मन (सात धावा), जेसन स्मिथ (१० धावा) हे फलंदाज झटपट बाद झाले; मात्र कॉर्नर एस्टरह्युझेन (नाबाद ४५ धावा) व डियॉन फॉरेस्टर (नाबाद १६ धावा) यांनी नाबाद ३८ धावांची भागीदारी करीत दक्षिण आफ्रिकन संघाच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले..संक्षिप्त धावफलक : न्यूझीलंड - १४.३ षटकांत सर्व बाद ९१ धावा (मिचेल सँटनर १५, जेम्स निशाम २६, कोल मॅकॉनकी १५, गेराल्ड कोएत्झी २/१४, एनकोबानी मोकोएना ३/२६) पराभूत वि. दक्षिण आफ्रिका - १६.४ षटकांत तीन बाद ९३ धावा (कॉर्नर एस्टरह्युझेन नाबाद ४५, जेसन स्मिथ १०, डियान फॉरेस्टर नाबाद १६, झॅक फॉलकेस १/८, मिचेल सँटनर १/८)..फलंदाजांचे अपयशयजमान न्यूझीलंड संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला; मात्र न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना निराशेचा सामना करावा लागला. जेम्स निशामने सर्वाधिक २६ धावांची खेळी साकारली..दुखापतीवर मात करीत पुनरागमन करणारा गेराल्ड कोएत्झी, ओटनील बार्टमन, केशव महाराज यांनी प्रत्येकी दोन फलंदाज बाद केले. तसेच एनकोबानी मोकोएना याने २६ धावा देत तीन फलंदाजांना पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. त्याच्या गोलंदाजीचे कौतुक संघातील प्रशिक्षक व सहकाऱ्यांकडून या वेळी करण्यात आले.