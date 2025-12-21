Cricket

Suryakumar Yadav: वर्ल्डकपमध्ये कितव्या क्रमांकावर खेळणार ? सूर्यकुमार यादवने दिली मोठी माहिती, जुने व्हिडिओ पाहून तयारी..

Batting Order Strategy for T20 World Cup: घरच्या मैदानावर विश्वकरंडक खेळण्याची जबाबदारी आव्हानात्मक पण स्फूर्तिदायी असल्याचे सूर्यकुमार यादवने सांगितले. सध्याचा फॉर्म सुधारण्यासाठी तयारी सुरू असून टी-२० विश्वकरंडकात जोरदार पुनरागमनाचा विश्वास त्याने व्यक्त केला.
मुंबई : विश्वकरंडक स्पर्धेत घरच्या मैदानावर देशाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी फार मोठी आहे, आव्हानात्मक आहे आणि स्फूर्तिदायीसुद्धा आहे, हा अनुभव खेळाडू म्हणून २०२३च्या एकदिवसीय विश्वकरंडक स्पर्धेत मी घेतला आहे, त्यामुळे आताही तशीच जोरदार कामगिरी करण्यास तयार आहे, असे मत सूर्यकुमार यादवने व्यक्त केले.

