Cricket

Maharashtra Cricket: ‘अ’ गटात सलग विजयाने महाराष्ट्राचा दबदबा; महाराष्ट्राकडून उत्तराखंड संघाला पराभवाचा धक्का

Maharashtra U-23 Dominates Uttarakhand by Nine Wickets: महाराष्ट्राच्या २३ वर्षांखालील क्रिकेट संघाने उत्तराखंड संघावर नऊ गडी राखून विजय मिळविला. सागर पवार व नीरज जोशीच्या अर्धशतकांच्या जोरावर सलग तिसरा विजय.
Maharashtra Cricket

Maharashtra Cricket

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : रांची येथे सुरू असलेल्या बीसीसीआयच्या २३ वर्षांखालील गटाच्या एकदिवसीय राज्य करंडक एलिट ‘अ’ गटाच्या साखळी क्रिकेट स्पर्धेत सागर पवार आणि नीरज जोशीने केलेल्या अर्धशतकाच्या जोरावर महाराष्ट्राने बडोदा उत्तराखंड संघावर नऊ गडी राखून विजय मिळविला. महाराष्ट्राचा हा सलग तिसरा विजय आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Uttarakhand
BCCI
players

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com