VIRAT KOHLI: इंग्लंडमध्ये यशासाठी विराट कोहलीची खास तयारी! संजय बांगरांनी उघड केला सरावामागचा मोठा 'सीक्रेट'

Sanjay Bangar Reveals Virat Kohli's England Preparation: भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा आतापर्यंत निराशाजनक ठरला आहे. पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारताला अद्याप एकही विजय मिळवता आलेला नाही. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर त्यानंतरचे तिन्ही सामने भारताने मोठ्या फरकाने गमावले. याआधी आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतही ०-२ असा व्हाईटवॉश स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे संघाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच आता सर्वांचे लक्ष आगामी वनडे मालिकेकडे लागले आहे..टी-२० मालिका संपल्यानंतर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेत शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली अनुभवी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा भारतीय संघात परतणार आहेत. अशातच भारताचे माजी फलंदाज आणि प्रशिक्षक संजय बांगर यांनी विराट कोहलीच्या इंग्लंडमधील यशामागील एक खास किस्सा सांगितला आहे..चौथ्या T20I मध्ये भारतीय संघाचा लाजीरवाणा पराभव'या'३ मोठ्या चुकांमुळे मालिका गमावली,गंभीर हतबल, एकटा कर्णधार श्रेयस करणार तरी काय?.बांगर यांनी सांगितले की, इंग्लंडच्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी विराट कोहली सरावादरम्यान विशेष तयारी करत असे. नेटमध्ये खेळपट्टीवर जास्त पाणी टाकण्यास तो स्वतः सांगायचा, जेणेकरून चेंडू अधिक हालचाल करेल आणि इंग्लंडमधील परिस्थितीचा अनुभव आधीच घेता येईल..बांगर म्हणाले, "विराटला माहिती होतं की इंग्लंडमध्ये फलंदाजी करताना संयम आणि तयारी किती महत्त्वाची असते. त्यामुळे सरावातही तो स्वतःला कठीण परिस्थितीत ठेवायचा. खेळपट्टीवर अतिरिक्त पाणी टाकून चेंडू अधिक स्विंग होईल, अशी तयारी आम्ही मुद्दाम करत होतो.".त्यांच्या मते, हीच सवय विराटला इंग्लंडमध्ये सातत्याने यशस्वी ठरवणारी ठरली. कठीण परिस्थितीपासून दूर न जाता त्याला सामोरं जाण्याची त्याची वृत्ती इतर खेळाडूंनीही शिकण्यासारखी असल्याचं बांगर यांनी स्पष्ट केलं..IND vs ENG : ना वैभव, ना संजू... टीम इंडियाची खरी डोकेदुखी 'दोन' खेळाडूंनी वाढवली; पाचव्या सामन्यातून त्यांची हकालपट्टी निश्चित.टी-२० मालिकेतील निराशाजनक कामगिरीनंतर आता भारतीय संघाला वनडे मालिकेत पुनरागमन करण्याची मोठी संधी आहे. अनुभवी खेळाडूंच्या पुनरागमनामुळे भारताची कामगिरी कशी बदलते, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.