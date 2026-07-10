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VIRAT KOHLI: इंग्लंडमध्ये यशासाठी विराट कोहलीची खास तयारी! संजय बांगरांनी उघड केला सरावामागचा मोठा 'सीक्रेट'

Sanjay Bangar Reveals Virat Kohli's England Preparation: इंग्लंडमध्ये यशस्वी होण्यासाठी विराट कोहली सरावादरम्यान खेळपट्टीवर पाणी टाकण्यास सांगायचा, असा खुलासा संजय बांगर यांनी केला आहे. वनडे मालिकेपूर्वी हा किस्सा चर्चेत आला आहे.
VIRAT KOHLI

Virat Kohli training for England tour with Sanjay Bangar during practice session

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Sanjay Bangar Reveals Virat Kohli's England Preparation: भारतीय संघाचा इंग्लंड दौरा आतापर्यंत निराशाजनक ठरला आहे. पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत भारताला अद्याप एकही विजय मिळवता आलेला नाही. पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर त्यानंतरचे तिन्ही सामने भारताने मोठ्या फरकाने गमावले.

याआधी आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतही ०-२ असा व्हाईटवॉश स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे संघाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच आता सर्वांचे लक्ष आगामी वनडे मालिकेकडे लागले आहे.

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