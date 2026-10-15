Cricket

VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH: जगभरातील महागड्या डिशपेक्षा विराट कोहलीला आवडतो आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ; दिल्लीला गेल्यावर करतो खास मागणी

Virat Kohli loves his mother’s homemade favourite food: विराट कोहलीला आईच्या हातचे राजमा-चावल खायला आवडतात. दिल्लीला घरी गेल्यावर त्याच्या आवडत्या पदार्थाची खास मागणी असते, जाणून घ्या.
VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH

VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH

esakal

Varsha Balhe
Updated on

VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली मैदानावर आपल्या फलंदाजीने अनेक विक्रम करतो. फिटनेस आणि डाएटच्या बाबतीतही तो कमालीची शिस्त पाळतो.

पण मैदानावर आणि फिटनेसच्या बाबतीत इतका काटेकोर असलेला विराट आईच्या हातच्या एका पदार्थासाठी मात्र डाएट विसरतो. हा पदार्थ म्हणजे आईच्या हातचे राजमा-चावल! विराटने एका मुलाखतीत या पदार्थाबद्दल सांगितलं होतं.

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