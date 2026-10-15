VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH: जगभरातील महागड्या डिशपेक्षा विराट कोहलीला आवडतो आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ; दिल्लीला गेल्यावर करतो खास मागणी

VIRAT KOHLI FAVOURITE DISH: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली मैदानावर आपल्या फलंदाजीने अनेक विक्रम करतो. फिटनेस आणि डाएटच्या बाबतीतही तो कमालीची शिस्त पाळतो. पण मैदानावर आणि फिटनेसच्या बाबतीत इतका काटेकोर असलेला विराट आईच्या हातच्या एका पदार्थासाठी मात्र डाएट विसरतो. हा पदार्थ म्हणजे आईच्या हातचे राजमा-चावल! विराटने एका मुलाखतीत या पदार्थाबद्दल सांगितलं होतं..विराट कोहलीला कोणता पदार्थ आवडतो?विराट कोहली आपल्या फिटनेसकडे विशेष लक्ष देतो. त्याच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींबद्दलही अनेकदा चर्चा होते. पण घरी गेल्यावर त्याला आईच्या हातच्या जेवणाची आठवण येते. विराट जेव्हा दिल्लीला घरी जातो, तेव्हा त्याला आईच्या हातचे राजमा-चावल खायला खूप आवडतात..IND vs NZ : भारतीय संघाला धक्का, स्टार फलंदाजाने लंगडत मैदान सोडले; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी उद्या होणार होता रवाना, पण... .जगभर फिरताना त्याने अनेक प्रकारचे पदार्थ खाल्ले असतील; पण आईच्या हातच्या राजमा-चावलची चव वेगळीच असल्याचं विराटने सांगितलं होतं. त्यामुळे दिल्लीला घरी गेल्यावर या पदार्थाची मागणी तो आवर्जून करतो..एकाच वेळी खातो दोन प्लेट्स!विराट कोहली फिटनेससाठी आपल्या खाण्यापिण्यावर नियंत्रण ठेवतो. पण आईच्या हातचे राजमा-चावल समोर असतील, तर तो एकाच वेळी दोन प्लेट्सही खाऊ शकतो, असं त्याने सांगितलं होतं..IND vs WI 2nd T20I: अभिषेक शर्माला जगात भारी बनण्याची संधी; सूर्यकुमारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड निशाण्यावर, बाबरचाही विक्रम करणार उद्ध्वस्त .राजमा-चावल हा विराटसाठी केवळ आवडीचा पदार्थ नाही, तर घरच्या जेवणाशी आणि आईच्या हातच्या चवीशी जोडलेली एक खास आठवणही आहे. त्यामुळे जगभरातील पदार्थ चाखले तरी आईच्या हातच्या जेवणाची जागा दुसरं काही घेऊ शकत नाही, असंच विराटच्या या आवडीवरून दिसतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.