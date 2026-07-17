IND vs ENG: विराट आणि गंभीर यांच्यात नेमकं काय सुरू आहे? भारतीय प्रशिक्षकांनी उघड केलं वास्तव

Virat Kohli and Gautam Gambhir relationship truth: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली(virat kohli) आणि गौतम गंभीर यांच्यातील मतभेद अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत आणि याची चर्चा प्रत्येक वेळी क्रिकेट वर्तुळात होत असते. सध्या भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर असून ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे.गुरुवारी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने भारतीय संघावर दणदणीत विजय मिळवत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. मात्र, आता विराट आणि गंभीर यांच्यातील मतभेदांवर भारतीय फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी भाष्य केले आहे..झालं असं की, भारतीय संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यातील मतभेदांच्या अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. ते म्हणाले की, त्यांच्यामध्ये अजूनही नियमित बोलणे सुरू आहे आणि त्यांच्या व्यावसायिक संबंधांमध्ये कोणतीही अडचण नाही. ते पुढे म्हणाले, या अफवा का पसरत आहेत, हेच समजत नाही..Virat Kohli Century : '... तरी मला फक्त बॅटिंगच आवडते', सामनावीर पुरस्कार जिंकत रोहितची बरोबरी केल्यानंतर काय म्हणाला विराट?.गेल्या वर्षी विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केल्यापासून भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि विराट यांच्याबद्दल अनेक अटकळी बांधल्या जात आहेत. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी सराव सत्रादरम्यान कोहली आणि गंभीर हे दोघेही एकमेकांशी संवाद साधताना दिसले. त्यानंतर या चर्चेला आणखी हवा मिळाली..मालिकेच्या पहिल्या सामन्यादरम्यान विराट कोहली सराव करत असताना गौतम गंभीर जवळून निरीक्षण करताना दिसला. मात्र, तो विराटशी बोलण्यासाठी पुढे आला नाही. त्यावेळी फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटकच कोहलीशी बोलताना दिसले. कार्डिफमधील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत कोटक यांनी या सर्व अफवा फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले की, सामन्यादरम्यान विराट आणि गंभीर यांच्यात किमान १० वेळा संवाद झाला..कोटक म्हणाले, "विराट आणि गंभीर हे किमान १० वेळा बोलले. मला वाटत नाही की त्यांना कोणत्याही पुलाची गरज आहे." ते पुढे म्हणाले की, "एखादा फलंदाज लयीत असताना अशा गोष्टी बोलून त्याला विचलित करणं चुकीचं आहे." तसेच, विराट फलंदाजीला जाण्यापूर्वी काही तांत्रिक बाबींवर माझ्याशी बोलला होता. फलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून मला प्रामाणिकपणे वाटतं की, जोपर्यंत त्याला किंवा आम्हाला काही समस्या जाणवत नाही, तोपर्यंत त्याच्या फलंदाजीत कोणताही बदल करण्याची गरज नाही.."मुख्य म्हणजे त्याचं फुटवर्क कसं चाललं आहे, याबद्दल तो माझ्याशी आधी बोलला होता. त्यानंतर नेट्समध्येही आमचं बोलणं झालं. त्याव्यतिरिक्त या अफवा कुठून येतात, हे मला माहिती नाही," असे कोटक म्हणाले. कार्डिफमधील दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात कोहलीने ६६ चेंडूत ६५ धावा केल्या आणि तो चांगल्या लयीत दिसत होता. त्याच्याशिवाय श्रेयस अय्यरनेही अर्धशतक झळकावले. मात्र, उर्वरित फलंदाजी अपयशी ठरल्याने भारताला २३३ धावाच करता आल्या..जो रूटच्या नाबाद ९९ धावांच्या जोरावर इंग्लंडने सामना जिंकत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. कोटक म्हणाले की, कोहली फलंदाजी करत असतानाच ड्रेसिंग रूम आणि गौतम गंभीर यांना खेळपट्टीच्या परिस्थितीबद्दल संदेश देत होता..VIRAT KOHLI: इंग्लंडमध्ये यशासाठी विराट कोहलीची खास तयारी! संजय बांगरांनी उघड केला सरावामागचा मोठा 'सीक्रेट'."विराटने फलंदाजी करत असतानाच आम्हाला संदेश दिला होता. त्याने मुख्य प्रशिक्षकांनाही सांगितलं होतं की, शॉर्ट बॉल फारसा उसळत नाही. त्यामुळे आम्हाला खेळपट्टीबद्दल स्पष्ट कल्पना आली होती," असे कोटक म्हणाले. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक एकदिवसीय सामना रविवारी, १९ जुलै रोजी लॉर्ड्सवर खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.