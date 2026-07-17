Cricket

IND vs ENG: विराट आणि गंभीर यांच्यात नेमकं काय सुरू आहे? भारतीय प्रशिक्षकांनी उघड केलं वास्तव

Virat Kohli and Gautam Gambhir relationship truth: विराट कोहली आणि गौतम गंभीर यांच्यातील मतभेदांच्या चर्चांवर भारतीय फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. दोघांमध्ये कोणताही वाद नसून सामन्यादरम्यान अनेकदा संवाद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
Virat Kohli and Gautam Gambhir relationship truth

Virat Kohli and Gautam Gambhir relationship truth

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Virat Kohli and Gautam Gambhir relationship truth: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली(virat kohli) आणि गौतम गंभीर यांच्यातील मतभेद अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत आणि याची चर्चा प्रत्येक वेळी क्रिकेट वर्तुळात होत असते. सध्या भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर असून ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे.

गुरुवारी झालेल्या सामन्यात इंग्लंडने भारतीय संघावर दणदणीत विजय मिळवत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. मात्र, आता विराट आणि गंभीर यांच्यातील मतभेदांवर भारतीय फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी भाष्य केले आहे.

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