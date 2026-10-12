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VIRAT KOHLI : विराट कोहलीच्या टेस्ट निवृत्तीला अजित आगरकर जबाबदार? ‘ज्या पद्धतीने त्याच्याशी वागला...’ माजी क्रिकेटपटूचं मोठं वक्तव्य

VIRAT KOHLI TEST RETIREMENT: विराट कोहलीच्या कसोटी निवृत्तीबाबत वसीम जाफर यांनी मोठं विधान केलं आहे. विराटला ज्या पद्धतीने हाताळलं गेलं, त्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, निवृत्तीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
VIRAT KOHLI TEST RETIREMENT

VIRAT KOHLI TEST RETIREMENT

esakal

Varsha Balhe
Updated on

VIRAT KOHLI TEST RETIREMENT: भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली याने १२ मे २०२५ रोजी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. विराटने २०११ मध्ये कसोटी पदार्पण केलं होतं. जवळपास १४ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक विक्रम केले आहेत आणि भारतीय संघाला महत्त्वाचे विजय मिळवून दिले.

मात्र, विराटने कसोटी क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती का घेतली, याची चर्चा अजूनही सुरू आहे. आणि आता अशातच माजी भारतीय क्रिकेटपटू वसीम जाफर यांनी याबाबत मोठं विधान केलं आहे. विराटला ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आलं, त्यामुळे तो काहीसा नाराज होता, असं जाफर यांनी म्हटलं आहे.

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