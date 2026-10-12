VIRAT KOHLI : विराट कोहलीच्या टेस्ट निवृत्तीला अजित आगरकर जबाबदार? ‘ज्या पद्धतीने त्याच्याशी वागला...’ माजी क्रिकेटपटूचं मोठं वक्तव्य

VIRAT KOHLI TEST RETIREMENT: भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली याने १२ मे २०२५ रोजी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. विराटने २०११ मध्ये कसोटी पदार्पण केलं होतं. जवळपास १४ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्याने अनेक विक्रम केले आहेत आणि भारतीय संघाला महत्त्वाचे विजय मिळवून दिले. मात्र, विराटने कसोटी क्रिकेटमधून अचानक निवृत्ती का घेतली, याची चर्चा अजूनही सुरू आहे. आणि आता अशातच माजी भारतीय क्रिकेटपटू वसीम जाफर यांनी याबाबत मोठं विधान केलं आहे. विराटला ज्या पद्धतीने हाताळण्यात आलं, त्यामुळे तो काहीसा नाराज होता, असं जाफर यांनी म्हटलं आहे..वसीम जाफर नेमकं काय म्हणाले?अजित आगरकर यांचा मुख्य निवडकर्ता म्हणून तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर वसीम जाफर यांनी आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर विराट कोहलीच्या निवृत्तीबाबत आपल नेमक काय मत आहे ते मांडलं. विराटला आणखी काही काळ कसोटी क्रिकेट खेळता आलं असतं, असं त्यांचं म्हणणं आहे..IND vs NZ ODI Squad : रजत पाटीदार, तिलक वर्मा वन डे संघात; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताचा भन्नाट संघ; जाणून घ्या कसा असेल....पुढे बोलताना ते म्हणाले की , विराटसारख्या खेळाडूला मैदानावर खेळताना पाहण्यासाठी चाहते मोठ्या संख्येने येतात. त्यामुळे त्याच्या निवृत्तीच्या आधी घडलेल्या गोष्टी अधिक चांगल्या पद्धतीने हाताळता आल्या असत्या. विराट इंग्लंड दौऱ्याची तयारी करत होता,असंही जाफर यांनी म्हणट आहे.मात्र, विराटने निवड समितीच्या वागणुकीमुळेच निवृत्ती घेतली, असं निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. त्याच्या निर्णयामागचं खरं कारण विराटने स्वतः सांगितल्याशिवाय स्पष्ट होणार नाही, असंही जाफर यांनी आपल्या व्हिडिओमध्ये सांगितल आहे..विराटच्या निवृत्तीबाबत अजित आगरकर यांनी यापूर्वी वेगळी बाजू मांडली होती. विराटने एप्रिल २०२५ च्या सुरुवातीला कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, असं त्यांनी सांगितलं होतं. हा विराटचा वैयक्तिक निर्णय होता आणि बीसीसीआयने त्याचा आदर केला, असंही आगरकर यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे विराटच्या निवृत्तीमागे नेमकं काय घडलं,याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. जाफर यांनी निवड समितीच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले असले, तरी या विधानातून निवृत्तीचं कारण निश्चित झालेलं नाही..विराट कोहलीची कसोटी कारकीर्द विराट कोहलीने २० जून २०११ रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध कसोटी पदार्पण केलं.त्यानंतर त्याने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर भारतीय संघात महत्त्वाचं स्थान निर्माण केलं. १२ मे २०२५ रोजी निवृत्ती जाहीर करताना त्याच्या नावावर १२३ कसोटी सामन्यांचा अनुभव होता. विराटची कसोटी कारकीर्द जवळपास १४ वर्षांची होती. या काळात त्याने अनेक महत्त्वाचे विक्रम केले.कसोटी सामने: १२३एकूण धावा: ९,२३०फलंदाजीची सरासरी: ४६.८५शतकं: ३०अर्धशतकं: ३१सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या: नाबाद २५४द्विशतकं: ७.विराटने कसोटीत केलेली सात द्विशतकं हा भारतीय फलंदाजांमधील विक्रम आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये ३० शतकं झळकावत त्याने भारताच्या सर्वाधिक कसोटी शतकं करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये चौथं स्थान मिळवलं. त्याच्यापुढे सचिन तेंडुलकर, राहुल द्रविड आणि सुनील गावसकर आहेत.विराट कोहली केवळ फलंदाज म्हणूनच नाही, तर कर्णधार म्हणूनही यशस्वी ठरला. त्याने ६८ कसोटी सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचं नेतृत्व केलं. त्यापैकी भारताने ४० सामन्यांत विजय मिळवला..IND vs WI: तिलक वर्माचा ब्रेनफेड मुमेंट... चौकार झाला असं वाटलं अन् झाला विचित्रपद्धतीने रन आऊट; पाहा Video.भारतीय कसोटी कर्णधारांमध्ये सर्वाधिक विजयांचा विक्रम विराटच्या नावावर आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०१८ मध्ये ऑस्ट्रेलियात कसोटी मालिका जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली. परदेशातही भारतीय संघाने आक्रमक क्रिकेट खेळावं, यावर त्याने भर दिला.विराटने जानेवारी २०२२ मध्ये कसोटी कर्णधारपद सोडलं होतं. मात्र, त्यानंतरही तो फलंदाज म्हणून संघाचा महत्त्वाचा भाग राहिला..विराटने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली, तेव्हा त्याच्या नावावर ९,२३० धावा होत्या. त्यामुळे १० हजार धावांचा टप्पा गाठण्यासाठी त्याला आणखी ७७० धावांची गरज होती.विराटने आणखी काही काळ कसोटी क्रिकेट खेळलं असतं, तर त्याला हा टप्पा गाठण्याची संधी मिळाली असती. मात्र, त्याने निवृत्तीचा निर्णय घेतल्याने त्याची कसोटी कारकीर्द ९,२३० धावांवर थांबली.विराटच्या निवृत्तीला आता एक वर्षाहून अधिक काळ झाला असला, तरी त्याच्या निर्णयामागील घडामोडींची चर्चा सुरू आहे. वसीम जाफर यांच्या विधानामुळे या विषयाला पुन्हा उजाळा मिळाला आहे. मात्र, विराटने स्वतः याबाबत स्पष्टपणे काही सांगितल्याशिवाय त्याच्या निवृत्तीमागचं नेमकं कारण समोर येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.