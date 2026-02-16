T20 World Cup: मुंबईत नेपाळी प्रेक्षकांचा पुन्हा झाला हिरमोड; वानखेडे स्टेडियमवरील सामन्यात वेस्ट इंडीजचा एकतर्फी विजय

मुंबई : संध्याकाळचे ७ वाजलेले असो वा दुपारचे ३ किंवा ११ भर उन्हात आपल्या खेळाडूंना प्रचंड उत्साहात पाठिंबा देण्यासाठी मोठी गर्दी करणाऱ्या नेपाळी प्रेक्षकांचा सलग तिसऱ्या सामन्यात त्यांच्या खेळाडूंनी हिरमोड केला. आज झालेल्या सामन्यात वेस्ट इंडीजने नऊ विकेटने विजय मिळवून टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेतील आपली घोडदौड कायम ठेवली. नेपाळ संघाला त्यांचे चारही सामने वानखेडे स्टेडियमवर खेळण्याची संधी मिळाली..विश्वकरंडक स्पर्धा सुरू होण्यापासून ते मुंबईत आहेत. पहिल्या सामन्यात बलाढ्य इंग्लंडला झुंझवल्यानंतर खरेतर त्यांच्या कामगिरीचा आलेख उंचावणे अपेक्षित होते; परंतु पुढच्या दोन सामन्यांत त्यांना मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला. गेल्या रविवारी इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात १९, ६००, त्यानंतर इटलीविरुद्धच्या सामन्यात १४ हजार आणि आज रविवार सुट्टीच्या दिवशी १९, २०० नेपाळी प्रेक्षक उपस्थित होते, आजचा सामना सकाळी ११ वाजता सुरू झाला; परंतु सकाळी ९.३० पासून नेपाळी प्रेक्षकांनी वानखेडे स्टेडियमचा परिसर भरून टाकला होता; परंतु पूर्ण षटकांचा खेळ पाहण्याची संधीही त्यांच्या खेळाडूंनी दिली नाही..T20 World Cup ENG vs WI : वेस्ट इंडिजने पुन्हा इंग्लंडला नमवले ! स्वतः सेफ झाले, पण क गटात स्कॉटलंडसोबत लावलं भांडण .लख्ख सूर्यप्रकाशात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या नेपाळचा डाव पुन्हा एकदा सुरुवातीसून अडखळत राहिला. त्यानंतर त्यांना जेमतेम १३३ धावा करता आल्या. हे आव्हान वेस्ट इंडीजने केवळ एका फलंदाजाच्या मोबदल्यात १५.२ षटकांत पार केले. त्यामुळे २८ चेंडूंचा खेळ शिल्लक राहिला. गुरुवारी इटलीविरुद्धच्या सामन्यात तरी नेपाळचा विजय होईल, अशी अपेक्षा होती; पण त्या सामन्यापासून त्यांच्या फलंदाजीला लागलेले ग्रहण आजही सुटले नाही. पॉवर प्लेच्या सहा षटकांमध्ये आक्रमक फलंदाजी अपेक्षित असते, तेथे नेपाळची तीन बाद २२ अशी अवस्था झाली. यात केवळ तीनच चौकार मारण्यात आले होते. वेस्ट इंडीजचा मारा काही भेदक किंवा तिखट नव्हता; परंतु नेपाळी फलंदाजांना जमच बसवता येत नव्हता..डावाचे शतक होण्यासाठी १८व्या षटकापर्यंत वाट पाहावी लागली. या षटकात जेसन होल्डरला सलग तीन चौकार सोम्पाल कामी याने मारून १६ धावा फटकावल्या. त्यानंतर पुढच्या षटकांत दीपेंद्रसिंग ऐरी याने दोन षटकार मारून १८ धावा वसूल केल्या. हीच आक्रमकता त्यांना अगोदरच्या षटकांत दाखवता आली नाही. दीपेंद्रने ४७ चेंडूंत ५८ तर सोम्पालने १६ चेंडूंत २६ धावा केल्या. वेस्ट इंडीजसाठी १३४ धावांचे आव्हान सोपे होते; परंतु त्यांनी लवकरात लवकर संपवण्याची विनाकारण घाई केली नाही..England vs Scotland: इंग्लंडचा स्कॉटलंडवर विजय, सुपर-८ फेरीसाठी अखेरच्या सामन्याची प्रतीक्षा.सुपर-८ फेरीतील प्रवेश निश्चित झाल्यामुळे त्यांनी फलंदाजीचा काहीसा सराव केला. तरीही कर्णधार शेय होपने ४४ चेंडूंत ६१ आणि शिमरॉन हेटमायरने ३२ चेंडूंत ४६ धावा करून सामना १६व्या षटकांत संपवला. संक्षिप्त धावफलक नेपाळ ः २० षटकांत ८ बाद १३३ (दीपेंद्रसिंग ऐरी ५८ - ४७ चेंडू, ३ चौकार, ३ षटकार, लोकेश बाम १३, सोम्पाल कामी नाबाद २६ - १५ चेंडू, ४ चौकार, मॅथ्यू फोर्ड ४-१-१०-१, जेसन होल्डर ४-०-२७-४, शामर जोसेफ ४-०-३८-१, रॉस्टन चेस २-०-१०-१) पराभूत वि. वेस्ट इंडीज ः १५.२ षटकांत १ बाद १३४ (ब्रँडन किंग २२, शेय होप नाबाद ६१ - ४४ चेंडू, ५ चौकार, ३ षटकार, शिमरॉन हेटमायर नाबाद ४६ - ३२ चेंडू, ४ चौकार).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.