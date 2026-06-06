Cricket

IND vs AFG: भारताविरुद्धच्या कसोटीत रशीद खान का खेळत नाही? ; जाणून घ्या नेमकं कारण

Why Is Rashid Khan Missing the India vs Afghanistan Test?: भारताविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात अफगाणिस्तानचा स्टार फिरकीपटू रशीद खान खेळत नाही. पाठीच्या शस्त्रक्रियेनंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यामुळे त्याने कसोटी क्रिकेटमधून विश्रांती घेतली आहे.
Why Is Rashid Khan Missing the India vs Afghanistan Test?

Why Is Rashid Khan Missing the India vs Afghanistan Test?

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Why Is Rashid Khan Missing the India vs Afghanistan Test?: भारत आणि अफगाणिस्तान( India vs Afghanistan Test) यांच्यात एकमेव कसोटी सामना आजपासून खेळला जात आहे. दोन्ही संघांमध्ये एक कसोटी आणि 3 एकदिवसीय सामने खेळले जाणार आहेत.

या दोन्ही संघांतील एकमेव कसोटी सामना मुल्लनपूर येथे सुरू आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील ही दुसरी कसोटी आहे. यांच्यात 2018 मध्ये एक कसोटी सामना झाला होता, जो भारतीय संघाने एक डाव आणि 262 धावांनी जिंकला होता.

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