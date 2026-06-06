IND vs AFG: भारताविरुद्धच्या कसोटीत रशीद खान का खेळत नाही? ; जाणून घ्या नेमकं कारण

Why Is Rashid Khan Missing the India vs Afghanistan Test?: भारत आणि अफगाणिस्तान( India vs Afghanistan Test) यांच्यात एकमेव कसोटी सामना आजपासून खेळला जात आहे. दोन्ही संघांमध्ये एक कसोटी आणि 3 एकदिवसीय सामने खेळले जाणार आहेत.या दोन्ही संघांतील एकमेव कसोटी सामना मुल्लनपूर येथे सुरू आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील ही दुसरी कसोटी आहे. यांच्यात 2018 मध्ये एक कसोटी सामना झाला होता, जो भारतीय संघाने एक डाव आणि 262 धावांनी जिंकला होता..या सामन्यात भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यामध्ये फिरकी गोलंदाज मानव सुथारने भारतासाठी कसोटीत पदार्पण केले आहे. तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानचा फिरकी गोलंदाज रशीद खान अफगाणिस्तानच्या अंतिम 11 खेळाडूंमधून वगळण्यात आला आहे..IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.या सामन्यात रशीद खान का खेळत नाही?न्यू चंदीगड येथील महाराजा यादवेंद्र सिंह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात एकमेव कसोटी सामना खेळला जात आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यात अफगाणिस्तानचा स्टार फिरकीपटू रशीद खान अफगाणिस्तानच्या कसोटी संघात नाही. त्याची एकदिवसीय मालिकेसाठी निवड झाली आहे आणि रशीद खानने कसोटी क्रिकेट खेळण्यापासून विश्रांती घेतली आहे..2023 मध्ये रशीद खानच्या पाठीवर शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर त्याने लवकरच मैदानावर पुनरागमन केले, ज्या निर्णयाबद्दल त्याला नंतर पश्चाताप झाला. डॉक्टरांनी त्याला सध्या कसोटी सामन्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. कारण कसोटी सामन्यात त्याला खूप षटके गोलंदाजी करावी लागते..WTC मधील कसोटींसाठी लय मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा सामना; भारत-अफगाणिस्तान यांच्यात आजपासून लढत.रशीद खान अलीकडेच इंडियन प्रीमियर लीग 2026 चा भाग होता. तो गुजरात टायटन्सकडून खेळला, जो संघ आयपीएल 2026 मध्ये उपविजेता ठरला. त्याने या हंगामात शानदार गोलंदाजी करत 17 सामन्यांमध्ये 9.07 च्या इकॉनॉमीने 21 बळी घेतले. तो या स्पर्धेत चौथा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज ठरला. परंतु भारताविरुद्ध होणाऱ्या एकमेव कसोटी सामन्यात तो खेळत नाही. अफगाणिस्तानकडून नांगेयालिया खरोटे आणि शराफुद्दीन अशरफ हे दोन फिरकी गोलंदाज खेळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.