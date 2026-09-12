WOMEN'S ASIA CUP 2026 FINAL: पाकिस्तानचा पत्ता कट अन् भारतासमोर श्रीलंकेचं आव्हान! महिला एशिया कप फायनल कधी, कुठे आणि किती वाजता?

Women’s Asia Cup 2026 Final: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात महिला आशिया कप २०२६ चा अंतिम सामना १३ सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार आहे. सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होणार असून, लाईव्ह टेलिकास्ट आणि स्ट्रीमिंग कुठे पाहता येणार, याची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या..भारतीय महिला संघ सध्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पोहोचला आहे. आता अंतिम सामन्यात भारताचा सामना नेमका कोणाशी होणार, याचं चित्रही स्पष्ट झालं आहे. काल (११ सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात श्रीलंकेने पाकिस्तानचा पराभव करत त्यांचं आशिया कप जिंकण्याचं स्वप्न धुळीस मिळवलं आणि थेट अंतिम फेरीत धडक मारली. यासोबतच श्रीलंका संघाने सलग तिसऱ्यांदा अंतिम फेरी गाठली आहे..IND vs PAK Asia Cup: ना हस्तांदोलन, ना नजरेला नजर.. हरमनप्रीत कौरचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टॉसच्या वेळीच उतरवला पाकिस्तानचा माज.अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा सामना हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाशी होणार आहे. पहिल्या उपांत्य सामन्यात भारताने बांगलादेशचा पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात श्रीलंका आणि पाकिस्तान आमनेसामने आले होते. हा सामना चांगलाच रोमांचक झाला..या सामन्यात पाकिस्तानने श्रीलंकेसमोर १३१ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. श्रीलंकेने हे लक्ष्य १९व्या षटकात चार गडी राखून पूर्ण केलं. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सनाने ४७ धावांची महत्त्वाची खेळी केली. त्यानंतर गोलंदाजीतही तिने चार बळी घेतले. त्यामुळे पाकिस्तानचा पराभव झाला असला तरी फातिमाला सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. आता भारत आणि श्रीलंका यांच्यात आशिया कपचा अंतिम सामना रंगणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया हा सामना कधी, कुठे आणि किती वाजता होणार आहे..भारत-श्रीलंका अंतिम सामना कधी होणार?भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील महिला आशिया कप २०२६ चा अंतिम सामना रविवार, १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्याचबरोबर भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे..सामना किती वाजता सुरू होणार?भारत-श्रीलंका महिला आशिया कपचा अंतिम सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होईल. त्याआधी अर्धा तास म्हणजेच ७.३० वाजता दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी मैदानात उतरतील..सामना कुठे पाहता येणार?भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील हा सामना दूरदर्शनवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येईल. सामन्याचं थेट प्रक्षेपण सोनीलिव्ह या अॅप आणि संकेतस्थळावरही पाहता येणार आहे. याशिवाय डीडी स्पोर्ट्सवरही हा सामना पाहता येईल..IND vs PAK: महिला आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.भारताचा संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकूर, क्रांती गौड, भारती फुलमाळी, गुनालन कमलिनी, नंदिनी शर्मा, प्रतीका रावल, अरुंधती रेड्डी आणि प्रेमा रावत.श्रीलंकेचा संघचमारी अटापट्टू (कर्णधार), इमेशा दुलानी, संजना कविंदी, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, हसिनी परेरा, कौशानी नुथ्यांगना, सुगंधिका कुमारी, चेतना विमुक्ती, काव्या कविंदी, मिताली अयोध्या, देवमी विहंगा आणि चामुडी प्रबोदा.आता दोन्ही संघ अंतिम सामन्यासाठी सज्ज झाले आहेत. भारताला आशिया कपची ट्रॉफी जिंकायची असेल, तर श्रीलंकेच्या संघाचं आव्हान पार करावं लागणार आहे. त्यामुळे १३ सप्टेंबरला होणारा हा सामना चांगलाच रंगणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.