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WOMEN'S ASIA CUP 2026 FINAL: पाकिस्तानचा पत्ता कट अन् भारतासमोर श्रीलंकेचं आव्हान! महिला एशिया कप फायनल कधी, कुठे आणि किती वाजता?

Women’s Asia Cup 2026 Final: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात महिला आशिया कप २०२६ चा अंतिम सामना १३ सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार आहे. सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होणार असून, लाईव्ह टेलिकास्ट आणि स्ट्रीमिंग कुठे पाहता येणार, याची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
WOMEN'S ASIA CUP 2026 FINAL

WOMEN'S ASIA CUP 2026 FINAL

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Women’s Asia Cup 2026 Final: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात महिला आशिया कप २०२६ चा अंतिम सामना १३ सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रंगणार आहे. सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री ८ वाजता सुरू होणार असून, लाईव्ह टेलिकास्ट आणि स्ट्रीमिंग कुठे पाहता येणार, याची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.

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