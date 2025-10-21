Cricket

Smriti Mandhana : घसरगुंडीची सुरुवात माझ्यापासून; स्मृतीने इंग्लंडविरद्धच्या पराभवाची स्वीकारली जबाबदारी

Smriti Mandhana Takes Blame for India’s Loss to England : सलग तीन पराभवांमुळे भारताचे उपांत्य फेरी गाठण्याचे आव्हान संकटात सापडले आहे. आता न्यूझीलंड आणि बांगलादेश यांच्याविरुद्धचे पुढचे दोन्ही सामने जिंकावेच लागणार आहेत.
Updated on

इंदूर, ता. २० (पीटीआय) ः महिला विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत इंग्लंडविरुद्ध हातातोंडाशी आलेला घास हिरावल्याची जबाबदारी उपकर्णधार स्मृती मानधनाने स्वतःवर घेतली. चुकीचा फटका मी मारला आणि तेथूनच भारतीय संघाची घसरण सुरू झाली, अशी निराशा स्मृतीने व्यक्त केली.

