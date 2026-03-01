Cricket

Courtney Walsh: परिस्थितीनुसार खेळात बदल करण्याची क्षमता बाळगा; झिम्बाब्वेचे गोलंदाजी प्रशिक्षक वॉल्श यांचा सल्ला

Zimbabwe cricket: झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाने टी-२० विश्वकरंडकात विविध परिस्थितीशी जुळवून खेळण्याची क्षमता अंगी घेणे आवश्यक, असे गोलंदाजी प्रशिक्षक कोर्टनी वॉल्श यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली : टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि श्रीलंकेत झालेल्या सामन्यांत कामगिरीत चढ-उतार झालेल्या झिम्बाब्वे संघाने वेगवेगळ्या परिस्थितीत खेळण्यासाठी लवकरात लवकर बदल घडवावा, असे मत त्यांचे गोलंदाजी प्रशिक्षक आणि विख्यात वेगवान गोलंदाज कोर्टनी वॉल्श यांनी सांगितले.

