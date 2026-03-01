Courtney Walsh: परिस्थितीनुसार खेळात बदल करण्याची क्षमता बाळगा; झिम्बाब्वेचे गोलंदाजी प्रशिक्षक वॉल्श यांचा सल्ला

नवी दिल्ली : टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारत आणि श्रीलंकेत झालेल्या सामन्यांत कामगिरीत चढ-उतार झालेल्या झिम्बाब्वे संघाने वेगवेगळ्या परिस्थितीत खेळण्यासाठी लवकरात लवकर बदल घडवावा, असे मत त्यांचे गोलंदाजी प्रशिक्षक आणि विख्यात वेगवान गोलंदाज कोर्टनी वॉल्श यांनी सांगितले..या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत झिम्बाब्वेने श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया या संघांना गटसाखळीत पराभवाचा धक्का देऊन सर्वांचे लक्ष वेधले, परंतु सुपर-८ साठी श्रीलंकेतून भारतात खेळताना त्यांची कामगिरी घसरली..संथ असलेल्या खेळपट्ट्यांवर झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी कमालीचा मारा केला, परंतु सुपर-८ मध्ये भारत आणि वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या सामन्यांत मिळून ५०० पेक्षा अधिक धावा दिल्या. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या झिम्बाब्वेचा उद्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर-८मधील अखेरचा सामना होत आहे..श्रीलंका आणि भारतातील परिस्थितीत मोठा फरक आहे. वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या खेळपट्ट्या आहेत. त्यामुळे अशा वेगवेगळ्या वातावरणात आणि खेळपट्ट्यांवर खेळण्यासाठी लगचेच बदल घडवण्याची क्षमता असणे महत्त्वाचे असते, असे वॉल्श आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले.काही खेळाडूंनी पुढाकार घेत चांगली कामगिरी केली, परंतु वेगवेगळ्या वातावरणात खेळ करण्यासाठी त्यात लगेचच बदल करण्याचीही क्षमता अंगी असणे महत्त्वाचे असते, याचा पुनरुच्चार वॉल्श यांनी केला..Premium|Kho Kho: खो-खोच्या खेळात डिजिटल क्रांती: फायनल व्हीसल प्रणालीने बदलले नियम.परिस्थितीनुसार बदल करण्याचा हा मुद्दा वगळता झिम्बाब्वे संघाने काही सामन्यांत अप्रतिम खेळ करून क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधले, हे त्यांच्यासाठी प्रेरणादायी आहे, असेही कौतुक वॉल्श यांनी केली. उपांत्य फेरी निश्चित झालेल्या दक्षिण आफ्रिका संघासाठी उद्याच हा सामना सराव सामन्यासारखाच आहे. या सामन्यासाठी ते काही महत्त्वाच्या खेळाडूंना विश्रांती देऊन राखीव खेळाडूंना संधी देण्याची शक्यता अधिक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.