मालदीव सरकारसाठी रैना ठरला अनमोल, कारणही तसंच...

नवी दिल्ली, एएनआय : भारतीय संघाचा माजी अष्टपैलू सुरेश रैनाच्या शिरेपेचात मानाचा तुरा रोवला गेलाय. आयपीएलच्या यंदाच्या हंगामासाठी झालेल्या मेगा लिलावात अनसोल्ड ठरलेल्या रैनाचा मालदीव सरकारनं सन्मानित केले आहे. मालदीव स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 अंतर्गत रैनाला प्रतिष्ठित 'स्पोर्ट्स आयकॉन' पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. (cricketer suresh raina felicitated with sports icon award by goverment of maldives)

या पुरस्काराच्या शर्यतीत रियल मॅड्रिडचा माजी खेळाडू रॉबर्टो कार्लोस, जमेकाचा धावपटू असाफा पावेल, श्रीलंकेचा माजी क्रिकेटर सनथ जयसूर्या आणि डच फुटबॉलमधील दिग्गज एडगर डेविड्स सहित 16 आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या नावाची शिफारस या पुरस्कारासाठी करण्यात आली होती.

35 वर्षीय माजी क्रिकेटरला आतापर्यंतच्या कारकिर्दीतील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कामगिरीमुळे या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. बांगलादेशचे युवा आणि क्रीडा मंत्री मोहम्मद जहीर अहसान रसेल यांच्या हस्ते त्याला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी अल-कादी बद्र अब्दुल रहमान, सौदी अरबचे क्रीडा उप मंत्री, मालदीव टेनिस असोसिएशनचे मानद अध्यक्ष अहमद नजीर हे मान्यवर उपस्थित होते.