Cristiano Ronaldo: मैदानात उतरण्यापूर्वीच रोनाल्डोचा 'गोल'; केली ऐतिहासिक कामगिरी

पोर्तुगालचा सुपरस्टार फुटबॉलपटू क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेहमी या ना त्या कारणाने चर्चेत असतो. दरम्यान, आता मैदानात उतरण्यापूर्वीच त्याने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. इंस्टाग्रामवर ५० कोटी फॉलोअर्स असलेला रोनाल्डो जगातील पहिला व्यक्ती ठरला आहे. रोनाल्डोच्या फॉलोअर्सची संख्या भारताचा माजी कर्णधार विराट कोहलीच्या जवळपास दुप्पट आहे. अर्जेंटिनाचा सुपरस्टार लिओनेल मेस्सी सर्वाधिक फॉलोअर्सच्या यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. (Cristiano Ronaldo First Person To Have 500 Million Followers On Instagram)

टॉप टेनच्या यादीत टेलिव्हिजन व्यक्तिमत्व कायली जेनर 3.46 दशलक्ष फॉलोअर्ससह तिसऱ्या स्थानावर आहे. तर सेलेना गोमेझ आणि ड्वेन द रॉक जॉन्सन चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत. विराट कोहली या यादीत 2.03 दशलक्ष फॉलोअर्ससह सातव्या स्थानावर आहे.