World Cup Qualifiers: रोनाल्डो, मेस्सीची विक्रमी किक; पात्रता फेरीत सर्वाधिक गोल अन्‌ गोलांसाठी सर्वाधिक सहाय्य

लिस्बन : पोर्तुगालचा ४० वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डो व अर्जेंटिनाचा ३८ वर्षीय लियोनेल मेस्सी याने फुटबॉलच्या रणांगणात पुन्हा एकदा विक्रमी कामगिरी केली आहे. रोनाल्डो याने विश्वकरंडक पात्रता फेरीमध्ये सर्वाधिक ४१ गोल करण्याचा पराक्रम केला..लियोनेल मेस्सी याने अर्जेंटिना संघाचे प्रतिनिधित्व करीत असताना प्युयर्टो रिर्को संघाविरुद्ध दोन गोलांना सहाय्य करीत नवा विक्रम प्रस्थापित केला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक सहाय्य गोल करणाऱ्या यादीत मेस्सी याने पहिल्या स्थानावर झेप घेतली..पोर्तुगाल-हंगेरी यांच्यामधील लढतीत २-२ अशी बरोबरी झाली. ही लढत विश्वकरंडक पात्रता फेरीदरम्यान खेळवण्यात आली. या लढतीत ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने २२व्या मिनिटाला व ४८व्या मिनिटाला गोल करीत विक्रमाला गवसणी घातली. त्याने ग्वाटेमालाच्या कार्लोस रुईझ याच्या पात्रता फेरीतील ३९ गोलांना लीलया मागे टाकले. हंगेरीकडून अटीला एसझलाई व डोमिनिक झोबोसलाई यांनी गोल करीत बरोबरी साधली..िदग्गज खेळाडू तिसऱ्या क्रमांकावरविश्वकरंडक पात्रता फेरीमध्ये सर्वाधिक गोल करणाऱ्या फुटबॉलपटूंच्या यादीत ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने ४१ गोल करीत पहिला क्रमांक पटकावला. ग्वाटेमालाच्या कार्लोस रुईझ याने ३९ गोल केले. त्यामुळे तो आता दुसऱ्या स्थानावर आहे. अर्जेंटिनाचा दिग्गज खेळाडू लियोनेल मेस्सी ३६ गोलांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे..AFC Asian Cup: राष्ट्रीय शिबिरातील गोंधळ अन् सिंगापूरशी सामना; एएफसी आशियाई करंडक फुटबॉल पात्रता फेरी आज रंगणार.नेमारला टाकले मागेअर्जेंटिना व प्युयर्टो रिको यांच्यामध्ये लढत पार पडली. या लढतीत अर्जेंटिना संघाने ६-० असा धडाकेबाज विजय साकारला. लियोनेल मेस्सी याने या लढतीत दोन गोलांना सहाय्य केले. याचसोबत त्याने ब्राझीलच्या नेमारच्या विक्रमालाही मागे टाकले. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये सर्वाधिक सहाय्य गोल करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत लियोनेल मेस्सी याने पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. लियोनेल मेस्सी याने आतापर्यंत ६० गोलांना सहाय्य केले आहे. नेमार याने ५९ गोलांना सहाय्य केले होते. अमेरिकेच्या लंडन डोनावन याने ५८ गोलांना, हंगेरीच्या फेरेंक पुसकान याने ५३ गोलांना आणि बेल्जियमच्या केव्हीन दी ब्रुएन याने ५३ गोलांना सहाय्य केले, हे विशेष..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.