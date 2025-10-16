क्रीडा

World Cup Qualifiers: रोनाल्डो, मेस्सीची विक्रमी किक; पात्रता फेरीत सर्वाधिक गोल अन्‌ गोलांसाठी सर्वाधिक सहाय्य

Cristiano Ronaldo Lionel Messi: ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने विश्वकरंडक पात्रता फेरीत सर्वाधिक ४१ गोल करून नवा विक्रम केला, तर लियोनेल मेस्सीने सर्वाधिक सहाय्यगोलांचा इतिहास रचला. दोन्ही दिग्गज पुन्हा चमकले आणि फुटबॉलप्रेमींना रोमांचित केले.
सकाळ वृत्तसेवा
लिस्बन : पोर्तुगालचा ४० वर्षीय ख्रिस्तियानो रोनाल्डो व अर्जेंटिनाचा ३८ वर्षीय लियोनेल मेस्सी याने फुटबॉलच्या रणांगणात पुन्हा एकदा विक्रमी कामगिरी केली आहे. रोनाल्डो याने विश्‍वकरंडक पात्रता फेरीमध्ये सर्वाधिक ४१ गोल करण्याचा पराक्रम केला.

