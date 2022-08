Dipika Pallikal: पत्नीने मेडल जिंकताच दिनेश कार्तिक भावूक

By

सौरव घोषाल आणि दीपिका पल्लीकल या अव्वल भारतीय स्क्वॉश जोडीने पुन्हा एकदा आपले कौशल्य दाखवले आहे. घोषाल आणि पल्लीकल यांनी राष्ट्रकुल क्रीडा 2022 मध्ये स्क्वॉशच्या मिश्र दुहेरीत कांस्यपदक जिंकले. दीपिका पल्लीकलची कामगिरी पाहून टीम इंडियाचा क्रिकेटर दिनेश कार्तिक भलताच खुश झाला आहे. दीपिका ही दिनेश कार्तिकची पत्नी आहे.(Cwg Dinesh Karthik Congratulates Wife Dipika Pallikal On Winning Bronze Medal With A Special Message On Twitter)

पत्नीच्या यशानंतर दिनेश कार्तिकने सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे. 'तुमची मेहनत 'फळाला आली आहे. तुमच्या दोघांच्या यशावर मी खूप खुश आहे. मला तुमचा अभिमान आहे.' अशी भावना कार्तिकने ट्विट करत व्यक्त केली आहे.

पल्लीकल आणि सौरव यांनी पहिला गेम ११-८ आणि दुसरा गेम ११-४ असा जिंकला.

२०१८ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत दीपिका आणि सौरवने रौप्य पदक जिंकले होते. मात्र, यावेळी ही जोडी चमत्कार करू शकली नाही आणि उपांत्य फेरीत पराभूत झाली. मात्र, भारतीय जोडीने कांस्यपदकाची लढत जिंकली आहे. बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताचे हे ५० वे पदक आहे.

दिनेश कार्तिक आणि भारताची स्टार स्कवॉश खेळाडू दीपिका पल्लीकल यांच्याकडे आदर्श जोडपं म्हणून पाहिल जातं. दिनेशने क्रिकेटच्या मैदानात यश मिळवलं, तर दीपिकाने स्क्वॉश कोर्टवर. यापूर्वी दीपिकाने कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये एक गोल्ड आणि दोन रौप्य पदकं मिळवली आहेत.

दिनेश कार्तिक आणि दीपिका पल्लीकल यांनी नोव्हेंबर 2013 मध्ये साखरपुडा झाला आणि दोन वर्षांनंतर ऑगस्ट 2015 मध्ये लग्न केले. त्यांना दोन जुळी मुलं आहेत.