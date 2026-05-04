Darsh Surana double gold: दर्श सुराणा यांचे दुहेरी सुवर्णपदक विजेतेपद: अंडर-१० गटातील खेळाडूने ४०० मी. व ८०० मी. स्पर्धेत बाजी

खोपोली: वेग, सहनशक्ती आणि उत्कृष्ट कौशल्याचे शानदार प्रदर्शन करत IES ओरियन स्कूल, दादर येथील दर्श सुराणा याने अंडर-१० गटात रोलर अॅथलेटिक्स मिनी स्टेट चॅम्पियनशिप २०२५–२६ मध्ये दोन सुवर्णपदके पटकावली. दर्शने ४०० मीटर आणि ८०० मीटर शर्यतींमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवत राज्यभरातील स्पर्धकांमध्ये आपली छाप पाडली..रोलर अॅथलेटिक्स हा इनलाइन स्केटिंगमधील एक स्पर्धात्मक प्रकार असून यात वेग, संतुलन आणि सहनशक्तीची कसोटी लागते. ‘मिनी स्टेट चॅम्पियनशिप’ ही राज्यस्तरीय महत्त्वाची स्पर्धा असून नवोदित आणि उदयोन्मुख खेळाडूंना मोठ्या स्पर्धांकडे वाटचाल करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते..ही स्पर्धा रोलर अॅथलेटिक्स असोसिएशन (महाराष्ट्र) आणि रोलर अॅथलेटिक्स फेडरेशन (इंडिया) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती. दर्शच्या या यशामुळे त्याच्या शाळेचा, प्रशिक्षकांचा आणि कुटुंबाचा अभिमान वाढला असून त्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ही आणखी एक महत्त्वाची पायरी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.