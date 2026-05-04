क्रीडा

Darsh Surana double gold: दर्श सुराणा यांचे दुहेरी सुवर्णपदक विजेतेपद: अंडर-१० गटातील खेळाडूने ४०० मी. व ८०० मी. स्पर्धेत बाजी

Darsh Surana याने आपल्या वेग आणि सहनशक्तीच्या जोरावर रोलर अॅथलेटिक्स मिनी राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५–२६ मध्ये दमदार कामगिरी करत दुहेरी सुवर्णपदक जिंकले. अंडर-१० गटात खेळणाऱ्या दर्शने ४०० मीटर आणि ८०० मीटर या दोन्ही शर्यतींमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली.
सकाळ वृत्तसेवा
खोपोली: वेग, सहनशक्ती आणि उत्कृष्ट कौशल्याचे शानदार प्रदर्शन करत IES ओरियन स्कूल, दादर येथील दर्श सुराणा याने अंडर-१० गटात रोलर अॅथलेटिक्स मिनी स्टेट चॅम्पियनशिप २०२५–२६ मध्ये दोन सुवर्णपदके पटकावली. दर्शने ४०० मीटर आणि ८०० मीटर शर्यतींमध्ये प्रथम क्रमांक मिळवत राज्यभरातील स्पर्धकांमध्ये आपली छाप पाडली.

