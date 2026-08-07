क्रीडा

International Abacus Competition: आंतरराष्ट्रीय अॅबॅकस स्पर्धेत दौंडच्या शमिष्काची चमक; रौप्य पदकावर नाव कोरले

Outstanding Performance in Japan: दौंडच्या शमिष्का (श्रावणी) कुलकर्णीने जपानमध्ये झालेल्या वर्ल्ड कप सिटी ॲबॅकस आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा मध्ये रौप्य पदक जिंकत दौंडचे नाव आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल केले.
International Abacus Competition

International Abacus Competition

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दौंड: दौंड शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. शहरातील रहिवासी संजय कुलकर्णी यांची कन्या शमिष्का ऊर्फ श्रावणी कुलकर्णी हिने थेट जपानमध्ये आपल्या कौशल्याची छाप उमटवत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रौप्य पदकाची कमाई केली आहे. तिच्या या यशामुळे दौंडच्या शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रातही आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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