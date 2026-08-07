International Abacus Competition: आंतरराष्ट्रीय अॅबॅकस स्पर्धेत दौंडच्या शमिष्काची चमक; रौप्य पदकावर नाव कोरले

दौंड: दौंड शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. शहरातील रहिवासी संजय कुलकर्णी यांची कन्या शमिष्का ऊर्फ श्रावणी कुलकर्णी हिने थेट जपानमध्ये आपल्या कौशल्याची छाप उमटवत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रौप्य पदकाची कमाई केली आहे. तिच्या या यशामुळे दौंडच्या शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रातही आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..जपानमधील ताकासाकी अरेना येथे नुकत्याच वर्ल्ड कप सिटी अॅबॅकस आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध देशांमधून सहभागी झालेल्या स्पर्धकांमध्ये या स्पर्धेत मोठी चुरस पाहायला मिळाली. कमी वेळेत अचूक गणिती उदाहरणे सोडवणे, एकाग्रता कायम ठेवणे आणि वेगवान गणनकौशल्य दाखवणे, अशी या स्पर्धेची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कमी, पण ‘या’ भागांत मुसळधार सरी कोसळणार; आज तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान? जाणून घ्या.या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर शमिष्काने आत्मविश्वासाने सहभाग घेत उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. वेगवान गणना, अचूकता आणि विलक्षण एकाग्रतेच्या जोरावर तिने प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत रौप्य पदक पटकावले. जपानसारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मिळवलेले हे यश तिच्या मेहनतीचे आणि सातत्यपूर्ण सरावाचे फलित मानले जात आहे..शमिष्काच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे कुलकर्णी कुटुंबीयांसह दौंड शहरातील नागरिकांमध्येही आनंदाचे वातावरण आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत मिळवलेल्या या यशाबद्दल तिच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Narendra Modi Foreign Tours: सात महिन्यांत ७४.५९ कोटी खर्च! पंतप्रधान मोदींच्या विदेश दौऱ्यांची आकडेवारी जाहीर, राज्यसभेत खुलासा.शिवशक्ती सेवा मंडळाच्यावतीने शमिष्का कुलकर्णी तसेच तिच्या संपूर्ण परिवाराचे विशेष अभिनंदन करण्यात आले. तिच्या या यशामुळे दौंडमधील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी नवी प्रेरणा मिळाली आहे. भविष्यात शमिष्काने आणखी मोठे यश संपादन करावे, अशा शुभेच्छाही यावेळी देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.