द्रविड असूदे नाहीतर सचिन; हितसंबंधाचा नियम कायम राहणार 

मुंबई : क्रिकेटपटूंच्या परस्पर हितसंबंधाबाबत असणारा सध्याचा नियम कायम राहणार असून, यात सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केल्यास बदल केले जातील, असे प्रशासकीय समितीच्या सदस्या डायना एडल्जी यांनी सोमवारी येथे सांगितले. एडल्जी म्हणाल्या,""लोकपाल आणि शिष्टाचार अधिकारी यांनी या संबंधात आधी आमच्याकडे तक्रार केली आणि त्यानंतर क्रिकेटपटूंना सूचना पाठविण्याचा निर्णय घेतला. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश आहेत. ते नक्की नियमानुसार काम करतील. अर्थात, क्रिकेटपटूंच्या बाबतीत काही प्रमाणात हितसंबंधाच्या नियमात अडचणी आहेत. जर, या संबंधी अचूक काम करून न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मांडल्यास त्याचा फरक पडेल.'' हितसंबंधाच्या नियमावरून आज प्रशासकीय समिती आणि माजी क्रिकेटपटूंची एक बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्या बोलत होत्या. बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली आणि काही चांगल्या सूचना समोर आल्या आहेत. पण, सध्या तरी या नियमाचे पालन हे करावेच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आता या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. जर, त्या स्विकारल्या गेल्या, तर या नियमात बदल केला जाणार आहे. बैठकीत क्रिकेटपटूंमध्ये इरफान पठाण उपस्थित होता. तो म्हणाला,""आम्ही आमची बाजू त्यांना समजावून सांगितली आहे. खेळाडू म्हणून आम्हाला सूचना करण्यास सांगितल्या होत्या. आम्ही आजी आणि माजी क्रिकेटपटूंचा विचार करून काही सूचना मांडल्या आहेत. आता त्या स्विकारायच्या की नाहीत यावर निर्णय अवलंबूून आहे.'' या नियमाला अनुसरून सुरवातीला सचिन तेंडुलकर, व्ही. व्ही. एस. लक्ष्मण, सौरभ गांगुली यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. त्यानंतर अलिकडे राहुल द्रविडला देखिल नोटिस देण्यात आली. त्या वेळी गांगुलीने हितसंबंधाचा नियम आता नियम राहिला नसून, ती क्रिकेटमधील एक "फॅशन' झाल्याची टीका केली होती. त्यानंतरच या नियमावरील चर्चा जोरात सुरू झाली होती.

Web Title: decision on conflict of interest will not change