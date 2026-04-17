Dilip Vengsarkar: अपयश ही यशाची पहिली पायरी! दिलीप वेंगसरकरांचा युवा क्रिकेटपटूंना मोठा सल्ला

मुंबई : अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते, असा मोलाचा सल्ला भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार दिलीप वेंगसरकर यांनी युवा खेळाडूंना दिला. निमित्त होते नवीन पनवेल येथील मैदानावर पार पडलेल्या १२ वर्षांखालील मुलांच्या क्रिकेट स्पर्धेचे. या स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यात दिलीप वेंगसरकर यांनी आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या..पनवेल आणि आसपासच्या परिसरात क्रिकेटची गुणवत्ता ठासून भरलेली असून, ती शोधून काढण्याची आणि ती विकसित करण्याची आवश्यकता असल्याचेही, दिलीप वेंगसरकर यांनी सांगितले. दरम्यान, करण क्रिकेट अकादमी संघाने ऑल राउंडर क्रिकेट अकादमी संघावर नऊ फलंदाज राखून मात करून विजेतेपद पटकावले..प्रथम फलंदाजी करणारा ऑल राउंडर क्रिकेट अकादमी संघ २०.१ षटकांत ७६ धावांत गुंडाळला गेला. आयुष जाधव (४३) आणि अभय कन्नुजिया (१०) यांनी सातव्या विकेटसाठी ३३ धावांची भागीदारी केल्याने त्यांना एवढी मजल मारता आली. आदर्श जैस्वाल (दोन धावांत दोन बळी), राजवीर पाटील (२० धावांत दोन बळी), श्लोक कवडे (१७ धावांत दोन बळी) आणि लीला संघवी (नऊ धावांत दोन बळी) यांनी टिच्चून गोलंदाजी करत ही करामत केली..या आव्हानाचा पाठलाग करताना रिषभ बिस्वास (१०) आणि पियुष दांडे (नाबाद ४१) यांनी २५ धावांची सलामी दिली, तर नंतर पियुष दांडे आणि लीला संघवी (नाबाद १८) यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ५३ धावांची भागीदारी करून विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले.आदर्श, रिषभ सर्वोत्तम खेळाडू स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू आणि सर्वोत्तम गोलंदाज म्णून आदर्श जैस्वाल याला गौरवण्यात आले..