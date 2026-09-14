US OPEN 2026: सबलेंकाने रॅकेट आपटलं अन् रायबकीनाने इतिहास रचला! ३ सेटच्या लढतीनंतर कझाकस्तानच्या एलेनाचं पहिलं US Open विजेतेपद

न्यूयॉर्क : कझाकस्तानच्या एलेना रायबकीना हिने रविवारी सकाळी अरीना सबलेंका हिचे कडवे आव्हान ६-४, ५-७, ६-२ असे तीन सेटमध्ये परतवून लावत पहिल्यांदाच अमेरिकन ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममधील महिला एकेरीत जेतेपदावर नाव कोरले. हे तिचे अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेचे पहिलेच विजेतेपद होय..या विजेतेपदासह एलेना रायबकीना हिने जागतिक क्रमवारीतील पहिले स्थान आणखी भक्कम केले. या पराभवामुळे सलग तिसऱ्या अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या जेतेपदावर नाव कोरण्याच्या आशांवर पाणी फेरले गेले..US Open: झ्वेरेव सलग चौथ्यांदा ग्रँडस्लॅमच्या सेमीफायनलमध्ये; फायनलच्या तिकिटासाठी कोणाविरुद्ध होणार लढती?.तिला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. एलेनाची सर्व्हिस आणि आक्रमक खेळ हा तिच्या विजयाचा महत्त्वाचा भाग ठरला. तिने अपेक्षेइतक्या पहिल्या सर्व्हिस केल्या नाहीत, पण तिच्या मजबूत रिटर्नमुळे अरीना सबलेंकावर सतत दबाव राहिला. एलेना रायबकीनाला ब्रेकच्या १२ संधी मिळाल्या आणि त्यापैकी तीन संधींचे तिने गुणांमध्ये रूपांतर केले..एलेना रायबकीना हिने विजयानंतर भावुक प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “आत्ताही जे घडले ते समजून घेणे कठीण आहे. गेल्या काही आठवड्यांत खूप मोठ्या गोष्टी घडल्या, ”. पराभवानंतर अरीना सबलेंका निराश झाली. .US OPEN 2026 WOMEN'S FINAL: सबलेंकाचा ‘थ्री-पीट’ की रायबकीनाचा पहिला US Open मुकुट? फायनलमध्ये नंबर-१ विरुद्ध नंबर-२चा महामुकाबला.एलेना रायबकीनासोबत नेटजवळ हस्तांदोलन केल्यानंतर तिने आपली रॅकेट जोरात जमिनीवर आपटली. सलग तीन अमेरिकन ओपन विजेतेपद मिळवणारी सेरेना विल्यम्सनंतरची पहिली खेळाडू बनण्याची अरीना सबलेंकाची संधी हुकली. सेरेना विल्यम्स हिने २०१२ ते २०१४ दरम्यान सलग तीन वेळा ही स्पर्धा जिंकली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.