क्रीडा

US OPEN 2026: सबलेंकाने रॅकेट आपटलं अन् रायबकीनाने इतिहास रचला! ३ सेटच्या लढतीनंतर कझाकस्तानच्या एलेनाचं पहिलं US Open विजेतेपद

ELENA RYBAKINA: कझाकस्तानच्या एलेना रायबकीनाने अरीना सबलेंकाचा ६-४, ५-७, ६-२ असा पराभव करत पहिल्यांदाच अमेरिकन ओपन महिला एकेरीचे विजेतेपद जिंकले. या पराभवामुळे सबलेंकाची सलग तीन US Open जेतेपदांची संधी हुकली.
US OPEN 2026

US OPEN 2026

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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न्यूयॉर्क : कझाकस्तानच्या एलेना रायबकीना हिने रविवारी सकाळी अरीना सबलेंका हिचे कडवे आव्हान ६-४, ५-७, ६-२ असे तीन सेटमध्ये परतवून लावत पहिल्यांदाच अमेरिकन ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममधील महिला एकेरीत जेतेपदावर नाव कोरले. हे तिचे अमेरिकन ओपन टेनिस स्पर्धेचे पहिलेच विजेतेपद होय.

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