Ind vs Eng : तिसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी इंग्लंडचा संघ जाणार भारत सोडून? जाणून घ्या कारण

Kiran Mahanavar India vs England Test Series : भारताने दुसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडचा 106 धावांनी पराभव करत पाच सामन्यांच्या मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी साधली. मालिकेतील तिसरा कसोटी सामना राजकोटमध्ये 15 फेब्रुवारीपासून खेळला जाणार आहे. दरम्यान, दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना 10 दिवसांचा ब्रेक मिळाला आहे. दुसरा कसोटी सामना एक दिवस आधी संपला. अशा परिस्थितीत, बेन स्टोक्सच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडचा संघ तिसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी अबुधाबीला जाणार आहे, जिथे मालिकेच्या तयारीसाठी सराव शिबिर लावणार आहे. तिसऱ्या कसोटी सामन्यापूर्वी इंग्लिश खेळाडू भारतात परततील.