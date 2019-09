Ashes 2019 : इंग्लंडच्या विजयाने 'ऍशेस' बरोबरीत; आर्चर ठरला 'मॅन ऑफ द मॅच'!

ऍशेस : लंडन : घरच्या मैदानावर इंग्लंडला ऍशेस करंडक आपल्याकडे राखण्यात अपयश आले असले, तरी त्यांनी चौथ्या सामन्यातील पराभवानंतर चालू 'ऍशेस' मालिका बरोबरीत सोडविण्याचे बोल खरे केले. अखेरच्या पाचव्या कसोटी सामन्यात त्यांनी रविवारी चौथ्या दिवशीच ऑस्ट्रेलियाचा 135 धावांनी पराभव केला. ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव गुंडाळताना सहा गडी बाद करणारा इंग्लंडचा जोफ्रा आर्चर सामन्याचा मानकरी ठरला. इंग्लंडच्या विजयाने मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सुटली.

विजयासाठी इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियासमोर 399 धावांचे आव्हान ठेवले होते. या आव्हानाचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा डाव 77 षटकांत 263 धावांत संपुष्टात आला. मॅथ्यू वेडचे (117) शतक त्यांच्या डावात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरले. पण, त्याला पराभव वाचवता आला नाही. स्टुअर्ट ब्रॉड आणि जॅक लीच यांनी प्रत्येकी चार गडी बाद करून ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला.

England win the Test match by 135 runs!

The Ashes will go back to Australia but the series is drawn 2-2! pic.twitter.com/ixE513yBTw

— ICC (@ICC) September 15, 2019