क्रीडा

FIFA Controversy: वर्ल्डकप स्पर्धेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह; युरोपातील सर्वोच्च मानवाधिकार संस्थेचे फिफाला खरमरीत पत्र

European Council Questions FIFA's Credibility:युरोपीय परिषदेने फिफाला पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेसाठी मजबूत चौकट उभारण्याचे आवाहन केले आहे.
FIFA Controversy

FIFA Controversy

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जिनिवा: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना होत असताना युरोपातील सर्वोच्च मानवाधिकार संस्थेने विश्वकरंडक स्पर्धेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २०३० मध्ये स्पेन आणि पोर्तुगालमध्ये संयुक्तपणे होणाऱ्या पुढील विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी अधिक मजबूत पारदर्शक आणि प्रामाणिकतेची चौकट तयार करण्यास फिफाने आतापासूनच पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.

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