FIFA Controversy: वर्ल्डकप स्पर्धेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह; युरोपातील सर्वोच्च मानवाधिकार संस्थेचे फिफाला खरमरीत पत्र

जिनिवा: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचा अंतिम सामना होत असताना युरोपातील सर्वोच्च मानवाधिकार संस्थेने विश्वकरंडक स्पर्धेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. २०३० मध्ये स्पेन आणि पोर्तुगालमध्ये संयुक्तपणे होणाऱ्या पुढील विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी अधिक मजबूत पारदर्शक आणि प्रामाणिकतेची चौकट तयार करण्यास फिफाने आतापासूनच पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले आहे..स्पेन आणि अर्जेंटिना यांच्यात होणाऱ्या विश्वचषक अंतिम सामन्याच्या काही तास आधी, ४६ सदस्य राष्ट्रांच्या युरोपीय परिषदेचे महासचिव ॲलन बेरसेट यांनी फिफाला उद्देशून एक खुले पत्र प्रसिद्ध केले आहे.पुढील संकटाची सुरुवात आधीच झाली आहे. पैसा आणि सत्ता अशी त्याला दोन नावे आहेत, असा थेट उल्लेख बेरसेट यांनी केला आहे..Kolhapur Heavy Rainfall Latest Update : 8 दिवसांच्या दडीनंतर कोल्हापुरात मुसळधार! गगनबावड्यात 76 मिमी पाऊस, पंचगंगेचीही पातळी वाढली; 15 बंधारे पाण्याखाली.स्वित्झर्लंडच्या बेरसेट यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावानंतर फिफाने अमेरिकेचा आघाडीचा खेळाडू फोलारिन बालोगुन याच्यावरील निलंबन उठविल्याचा तसेच भविष्यवाणी-आधारित बेटिंग (प्रेडिक्शन मार्केट) कंपनीला विश्वकरंडक स्पर्धेचे प्रायोजक म्हणून स्वीकारल्यानंतर निर्माण झालेल्या संभाव्य गैरव्यवहाराच्या धोक्याचा उल्लेख केला. जेव्हा नियम दबावाखाली वाकतात, तेव्हा प्रत्येक निकालाबद्दल शंका निर्माण होते, असे बेरसेट यांनी म्हटले आहे..Maharashtra Rain Update : मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार तर राज्यातील 'या' भागांत आज हलक्या पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज जारी.राजकीय हस्तक्षेप आता मैदानावरराजकीय हस्तक्षेप आता मैदानावरही पोहोचला आहे, एका राष्ट्रप्रमुखाने फिफाच्या अध्यक्षांशी संपर्क साधल्यानंतर स्पर्धेदरम्यान शिक्षा स्थगित करण्यात आली, हे योग्य नव्हे, असा थेट उल्लेख बेरसेट यांनी या पत्रात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.